基隆市長謝國樑罷免案13日投票，倒數階段國民黨與基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌唇槍舌戰，針對東岸商場案，林右昌要求國民黨跟他道歉，國民黨今（11）日引用日本漫畫《灌籃高手》經典場景，三井壽向安西教練致歉的畫面，製作耿圖酸，國民黨二度向林右昌道歉：「抱歉，沒想到您的臉皮比牆還厚」。
林右昌今天表示，在東岸商場案，國民黨不斷宣傳，增建了2000坪的商業空間，但實際上並非2000坪商業空間，而是為市民創造了一個24小時開放使用的公共空間，謝國樑和國民黨應向他道歉，這是嚴肅的課題，希望謝國樑不要迴避。
國民黨說，基於三點理由，二度向林右昌的厚臉皮道歉：1.抱歉林右昌，國民黨太赤裸地找出東岸商場賄賂廠商與林右昌出入民進黨中常會照片，讓人發現你們的友情。2. 抱歉林右昌，國民黨直接秀出法院起訴書，指出林右昌市府任內收受賄賂，讓市民短收收入，讓人發現你的失職。3.抱歉林右昌，國民黨不重複你要求道歉的要求，讓你的發言像笑話。
國民黨說，東岸商場弊案經歷謝國樑市府法律判決四連勝，到法院起訴林右昌市府任內貪腐，這些都是簡單就會看到的事實，只有民進黨秘書長林右昌蒙著眼睛，跳針搞惡罷。林右昌任內的東岸商場弊案，讓人見識到沆瀣一氣的醜態，那才是林右昌們一群人的狂歡，也是基隆市民的悲哀。
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國民黨說，基於三點理由，二度向林右昌的厚臉皮道歉：1.抱歉林右昌，國民黨太赤裸地找出東岸商場賄賂廠商與林右昌出入民進黨中常會照片，讓人發現你們的友情。2. 抱歉林右昌，國民黨直接秀出法院起訴書，指出林右昌市府任內收受賄賂，讓市民短收收入，讓人發現你的失職。3.抱歉林右昌，國民黨不重複你要求道歉的要求，讓你的發言像笑話。
國民黨說，東岸商場弊案經歷謝國樑市府法律判決四連勝，到法院起訴林右昌市府任內貪腐，這些都是簡單就會看到的事實，只有民進黨秘書長林右昌蒙著眼睛，跳針搞惡罷。林右昌任內的東岸商場弊案，讓人見識到沆瀣一氣的醜態，那才是林右昌們一群人的狂歡，也是基隆市民的悲哀。
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