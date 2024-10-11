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▲95歲丈夫金城源治與97歲妻子金城文子，兩人開心與金氏世界紀錄合影。（圖／翻攝自琉球新報）

▲金城夫婦按友人建議開賣排骨麵， 一賣就是58年。（圖／翻攝自＠gennjiya1120的IG）

真的是活到老、做到老！日本沖繩一對年過9旬的老夫婦，95歲丈夫金城源治與97歲妻子金城文子，兩人年齡相加共192歲267天，但至今仍每日經營排骨麵店，被金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為全球最高齡的在職夫婦。根據《琉球新報》報導，金城夫婦除了每週一固定休息之外，其餘日子每天從上午10時起就一直站在廚房裡，夫婦倆分工合作炮製沖繩的地道美食排骨麵，妻子文子負責負責煮麵，丈夫源治負責燉煮特製排骨。只要在營業時間走入店內，客人總會聽到源治充滿活力「歡迎光臨，請隨意入座」，由1966年開始，58年如一日。金城夫婦的孫子約3年前向金氏世界紀錄提出申請，直到今年才通過認證。金城文子表示，創下世界紀錄「真的嚇一跳」，從來沒想過有這一天，稱很開心這麼多客人來光顧，未來也會抱持感恩心情繼續努力工作。金城源治在30歲時辭掉上班族的工作，回到故鄉開一家售賣新鮮肉類和鮮魚的攤位。當時看到每天賣剩的排骨深感浪費，於是按友人建議，將剩下的排骨放到麵上面做成排骨麵。如今排骨麵店在沖繩與那霸等地已開了9家店，都由子孫輩們經營，但夫妻二人仍自行打理老店。