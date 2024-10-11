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《英雄聯盟》2024世界大賽今（11）日進行瑞士輪的賽事，太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series，簡稱PCS）代表戰隊PSG TALON今（11）日背水一戰，強碰LPL賽區的BLG戰隊，雖然首局優勢巨大，但卻遭到逆轉，最終以0：2落敗，告別這次世界賽舞台，這也是PCS賽區在世界賽的「最後一舞」，未來將以APAC賽區身分出戰。這一場比賽相當可惜，身為PCS賽區最後希望的PSG，挑戰強大的LPL王者BLG，首局靠著凱能打團陣，一度領先到7千以上的經濟優勢，但一波電龍團沒有處理好，被BLG團戰翻盤，最後慘遭逆轉。上一把落敗也影響到PSG之後的發揮，第二把選了一把以史矛德為核心的保守後期團戰陣容，前期雖然夾得不錯，但可惜一波上路TP繞後抓人失敗，最終被BLG一波團順勢拿下巴龍，並拉開經濟差距，最終直落二落敗。今年是PCS賽區的最後一舞，未來將和其他聯賽合併為APAC賽區，外界本來很看好PSG這一次的發揮，甚至有賽評評價有八強實力，可惜最終在瑞士輪以1勝3敗出局，無緣再挺進。賽後主播JR也再度淚灑轉播台。此次簽署的 MOU 合作旨在宣布全新的聯賽將於 2025 年在亞太地區（APAC）推出，展示亞太地區頂尖戰隊，匯集來自越南、香港、台灣、澳門、日本、大洋洲以及東南亞其他地區的頂尖隊伍，全新的跨區聯賽，將為電競愛好者帶來全新體驗，並成為全球5大頂級聯賽之一。台北將成為 APAC 聯賽的主辦城市，並且全新的場館預計將於 2025 年啟用。Riot Games 的代表 Laura 表示：「我們很高興宣布，台北將成為 2025 年 APAC 聯聯賽的主辦城市。這裡擁有世界上最熱情的粉絲，許多人已經玩《英雄聯盟》或觀看我們的電競比賽超過十年。台北市的基礎設施和支持使這裡成為理想的營運地點。我們相信，與鍇睿國際的合作將能實現我們的 APAC 聯賽願景。」並表示電競是一個年輕且持續演變的產業，所有變革都致力於為粉絲提供最佳的體驗，為選手創造最佳的競爭環境，同時確保商業的可持續發展。台北作為主辦城市，仍然計劃在其他的城市舉辦活動，以便更多粉絲觀眾能夠親身體驗電競的魅力。