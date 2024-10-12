我是廣告 請繼續往下閱讀

2024緯創女子公開賽於揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行第二回合賽事，以T1位置出發的泰國好手喬雷達（Chonlada CHAYANUN），受到開球結果不利的影響，本輪也只能打出74桿，以兩回合總和140桿暫時退居第二名。台灣好手侯羽桑則趁著眾女將陷入亂流之際保持穩定表現繳出平標準桿的72桿，本日結束後與泰國選手庫蘇瑪（Kusuma Meechai）、蘇帕瑪（Supamas Sangchan）、荷蘭選手安妮•范‧丹姆（Anne Van Dam）、南非女將卡桑德拉•亞歷山大（Casandra Alexander）以兩天141桿迅速升至並列第三名。今年正式展開轉職業後在歐巡賽完整新人年的基亞拉‧坦布爾里尼，在經過兩回合激烈競爭中拿出目前歐巡獎金后的硬實力，雖然在球場高挑戰性的環境下未能大幅拉開差距，但仍舊穩紮穩打的以一桿之差超越喬雷達而獨享后座。泰國好手喬雷達同樣認為自然條件對擊球帶來極大挑戰，整回合抓下2鳥卻收下4柏忌，不僅長桿，就連推桿也比昨天更加困難，「特別在第17、18洞我連續兩個柏忌收尾，第17洞距離洞口148碼的進攻果嶺考量到現場因素我多計算了幾碼，結果飛過頭落在果嶺後方粗草區困難的球位上，第18洞我的開球飛進沙坑，救平標準桿也很難推進，所以只能很不完美的連吞柏忌結束本輪。」雖然對自己的表現不甚滿意，但排名目前還居於坐二望一的位置，還是讓她對自己明天的表現有所期待。侯羽桑對整回合兩個五桿洞的推桿運氣不好，未能救Par成功感到可惜，「這兩洞的開球都沒打好，所以就得處理更遠的第三桿距離。不過我有11洞開球上球道，高達15洞以上標準桿上果嶺，數據上其實都還不錯，但缺點就是上果嶺後第一推距離洞口都沒能很近，所以鳥推機會顯然少了很多。」進攻果嶺球更逼近洞口將會是侯羽桑明天最重要的課題，若開球碼數也能確實執行好，她認為自己就有很大的機會以絕佳優勢前進決戰日。蔡佩穎則是在第14洞遇上大麻煩，「我在這四桿洞開球下沙坑，第二桿救球又彈回來，總共花了四桿才上果嶺，而且還留下8碼的推桿距離，所以吞了雙柏忌。只有少數幾洞有Birdie chance，整場卻也只抓到一個五桿洞。」2024緯創女子公開賽前二回合結束後，大會取成績最優之前60名職業選手（含同桿者），也就是並列56名內的62位選手進入最後兩回合。此次大會歡迎所有球迷到場觀戰，未能親臨現場的觀眾，博斯高球二台也將在10月12日（週六）、13日（週日）10:00至16:00進行賽事實況轉播，請大家踴躍收看。