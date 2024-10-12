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▲▼鳳小岳入行18年，拍過不少賣座電影、電視劇。（圖／記者葉政勳攝、鳳小岳臉書）

▲鳳小岳被路人叫錯大名，語氣很無奈。（圖／鳳小岳臉書）

台英混血鳳小岳演過《艋舺》、《女朋友男朋友》、《華燈初上》等戲劇作品，近期推出新影集《人生清理員》，演而優則歌的他，今年以專輯《柒》入圍金曲獎最佳新人，他和老婆洪喆君結婚8年，育有1子「小木耳」。日前鳳小岳被路人認出來，但對方喊「月曉縫」，他當面拒絕合照，引來大批網友招認：「之前我都以為你叫岳小鳳...」鳳小岳9日深夜在粉專發文，透露晚上走在大街上，有眼尖的民眾認出他來，以「月曉縫」稱呼他，「然後問我要不要拍照，我說我不要。」貼文吸引超過3萬人按讚，許多網友表示：「我周邊的朋友都以為你叫岳小鳳」、「以前我也是這樣唸」、「我在今年才突然發現你叫鳳小岳...」、「我其實花了很長的一段時間，才知道你不姓岳...」看完留言串，鳳小岳本人說：「居然大家都以為我叫岳小鳳...出道這麼久了，一陣悲從中來～」鳳小岳的媽媽是表演藝術家、本土唯一默劇團「上 默劇」創辦人、團長兼藝術總監孫麗翠，為有新疆血統的台灣人，爸爸是英國威爾斯人，為街頭小提琴表演者，鳳小岳的姓氏來自英文「Vaughan」，他出生時產房外正好有一座小山丘，因此取名「小岳」。