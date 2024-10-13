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▲李銘順在《八尺門的辯護人》飾演阿美族公設辯護人「佟寶駒」，為戲苦練多國語言獲得老師讚賞。（圖／鏡好看影視娛樂IG）

▲李銘忠（左）在《夜盲》化身古蹟修復師，和童星葉泓毅（右）有段忘年之交。（圖／李銘忠IG）

▲夏靖庭以《客家電影院-唱歌給你聽》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎。（圖／客家電視Youtube）

▲賀軍翔以《不夠善良的我們》入圍金鐘獎迷你劇集最佳男主角，他在劇中有突破性的亮眼表現。（圖／《不夠善良的我們》臉書）

▲張耀仁繼去年入圍金鐘主持人獎，今年再以《鹽水大飯店》角逐迷你劇集（電視電影）男主角。（圖／張耀仁臉書）

「第59屆金鐘獎」將於於10月18、19日在台北流行音樂中心正式登場，迷你劇集（電視電影）男主角獎項由夏靖庭《唱歌給你聽》、張耀仁《鹽水大飯店》、賀軍翔《不夠善良的我們》、李銘忠《台語有影─夜盲》以及李銘順《八尺門的辯護人》入圍，其中來自馬來西亞的李氏兄弟同爭迷你劇集視帝，也成為本屆金鐘獎一大看點！李銘順在《八尺門的辯護人》中飾演阿美族出身的公設辯護人「佟寶駒」，他不僅在研究角色背景與台灣法律方面下足苦心，更是苦練族語有成，獲得族語老師的大力稱讚。李銘順在劇中展現收放自如的演技，幽默又誠摯的演出讓「寶哥」一角深深烙印在觀眾心中。李銘忠則以公視台語台《夜盲》再度入圍金鐘獎，他在劇中飾演患有夜盲症的古蹟修復師「黑叔」，和無家可歸的13歲少年阿川，開啟了1段互相治癒的陌生親情。這次與哥哥李銘順同台競逐，形成兄弟廝殺場面，也成為本屆金鐘獎的最大話題。60歲的老戲骨夏靖庭睽違12年再戰金鐘，以《唱歌給你聽》入圍迷你劇集（電視電影）男主角，他在劇中飾演不甘乖乖就範於命運，生活遭遇挫折卻仍不服輸的父親「邱志貴」，為了詮釋角色，夏靖庭毫無包袱將自己整排假牙拿下、露出凹陷臉頰，完美呈現「糟老頭」狀態，也讓導演陳文彬與飾演他女兒的張寗佩服不已。先前遭到女荷官指控性侵、獲判不起訴的演員賀軍翔，未受到風波影響，以《不夠善良的我們》入圍本次金鐘迷你劇集最佳男主角，而這也是他出道21年來首度拿到金鐘門票。賀軍翔為了符合劇中角色，一改過去偶像小生形象，獻出平頭白髮造型，令觀眾看到他不一樣的一面！繼去年入圍金鐘主持人獎，張耀仁今年以《鹽水大飯店》再次入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎，他在劇中飾演勇於追求民主自由的農村少年「李文欽」，因參加人權遊行被捕，遭受慘無人道的刑求，角色極具挑戰性，精湛演技也備受金鐘肯定。