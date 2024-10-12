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華爾街迎來了財報季，各大銀行公布的業績相對穩健，激勵其股價上漲，加上11日公布的美國9月生產者價格指數（PPI）也顯示，通膨正在持續減緩，聯準會（Fed）似乎更有機會實現經濟軟著陸、通膨率降至2%的目標，一連串利多因素，也帶動美股週五大幅上揚，其中道瓊工業指數更是大漲409.74點。綜合《CNBC》等外媒報導，銀行業巨頭為第3季財報季帶來良好的開局，為本週的勝利畫上了圓滿的句號，並提振了股市。美國最大的銀行摩根大通，盈利和收入超出預期，股價上漲4.44%，成爲推動標普500指數上漲的最強勁力量；富國銀行股價則上漲5.61%，先前該行報告稱其最新季度利潤高於分析師預期。Bokeh Capital Partners首席投資官弗雷斯特（Kim Forrest）指出：「淨利息收入曾經是銀行經營狀況好壞的風向標，投資者已經明白，無論經濟好壞，他們都能賺錢。」報導提到，華爾街往往將銀行業視爲經濟健康狀況的晴雨表，並以此爲財報季的剩餘時間定基調。然而，福雷斯特也提醒，他們缺乏前瞻性指引的洞察力，而前瞻性指引往往會影響財報發布後的股價走勢。至於美國9月PPI，則與上月相比持平不變，與去年同期相比上漲1.8%。剔除食品和能源的核心PPI則是月比上漲0.2%，年比上漲2.8%。整體而言，顯示通膨持續減輕，有助於緩解人們對通膨降溫速度不夠快的擔憂，尤其是在9月CPI漲幅意外高於預期的情況下。11日收盤，美股道瓊工業指數上漲409.74點，或0.97%，收在42863.86點；標普500指數上漲34.98點，或0.61%，收在5815.03點；那斯達克指數上漲60.89點，或0.33%，收在18342.94點；費城半導體指數上漲42.005點，或0.79%，收在5335.945點。焦點個股方面，剛舉行「We,Robot」發表會的特斯拉未能獲得投資人青睞，股價在收盤時跌了近8.8%。分析認為，特斯拉的發表會缺乏細節，也沒能證明有在AI領域取得任何讓人印象深刻的突破，因此其股票在發表會後便遭到拋售。