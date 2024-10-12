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▲特斯拉（Tesla）於美國時間10號晚上舉行「We,Robot」發表會，正式介紹命名為Cybercab的自駕計程車Robotaxi。（圖／Tesla X）

特斯拉（Tesla）於美國時間10號晚上舉行「We,Robot」發表會，正式介紹命名為Cybercab的自駕計程車Robotaxi，以及「史上最大台特斯拉」Robovan，雖然話題性十足，但其股價卻在11日收盤時，重挫近8.8%。分析認為，這主要是因為Robotaxi沒能給投資者留下深刻印象，缺乏細節、只一味凸顯馬斯克對全自動駕駛未來的「願景」。根據財經外媒《CNBC》報導，由於缺乏關於特斯拉最新「全自動輔助駕駛」（FSD）進展的細節，或反映系統改善的資訊，該公司也沒提供關於共乘服務的戰略或共享經濟方面的見解，以符合投資人更多期望，導致原先圍繞特斯拉的相關熱議​​已基本消失。分析師直言，隨著發表會前的強勁勢頭減弱，如果特斯拉未來幾週遭到拋售，他們也不會感到太驚訝。事實上，特斯拉股價在11日收盤時，便跌了近8.8%。值得注意的是，特斯拉股價大跌之際，共乘經濟巨頭Uber和Lyft，股價卻水漲船高，11日收盤漲幅分別達到10.81%、9.59%。原先在「We,Robot」發表會登場前，受到Robotaxi可能帶來的市場威脅，它們的股價都在下跌。傑富瑞（Jefferies）分析師科蘭托尼（John Colantuoni）直言，儘管特斯拉提出了野心勃勃的目標，但幾乎沒有跡象顯示可行。在他看來，自動駕駛開發商最終可能偏向與共乘公司合作，而不是追求獨立車隊，而Uber等企業，在共乘領域擁有獨特的優勢，可以幫助自動駕駛開發商，優化物流、提供管理車隊的專業知識、協助適應並遵守各地法規等等。科蘭托尼並表示，特斯拉可能低估了經營自動駕駛車隊，所會面臨的挑戰跟障礙，如果不透過Uber和Lyft提供管道，特斯拉也許在擴大營運規模方面將寸步難行。