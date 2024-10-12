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俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)和伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)11日在土庫曼舉行會談，這兩位領袖對他們國家日益緊密的經濟關連、以及對世界事務的相似看法表示歡迎。蒲亭和裴澤斯基安都在中亞國家土庫曼首都阿什加巴特(Ashgabat)出席一場論壇會議。蒲亭因為俄羅斯對烏克蘭的戰爭而和華盛頓與歐盟意見分歧，他將這場戰爭視為對抗傲慢與自私西方的部份更廣泛生存鬥爭。蒲亭熱衷於深化和他所稱的全球東方(Global East)與全球南方(Global South)的關係。金磚國家(BRICS)峰會將於22日至24日在俄羅斯喀山(Kazan)舉行，蒲亭已邀請裴澤斯基安正式訪問俄羅斯。據國營的俄羅斯新聞社(RIA)報導，裴澤斯基安已經接受這項提議。伊朗官媒「伊朗通訊社」(IRNA)指出，裴澤斯基安11日告訴蒲亭，伊朗與俄羅斯在經濟和文化上的交流日益強化、而且變得更為緊密。俄羅斯塔斯社(TASS)隨後在報導中引述伊朗總統辦公室發布的影片指出，兩國已同意加強多個領域的合作。報導引述裴澤斯基安說，他和蒲亭的會談持續約1小時，並且再度討論了雙方已達成的協議。裴澤斯基安在上個月承諾將深化與俄羅斯的關係，以抗衡西方的制裁。這兩國表示，他們即將簽署一項戰略夥伴關係協議。裴澤斯基安11日說，他希望在俄羅斯舉行的金磚國家峰會上敲定這項協議。美國關切莫斯科與德黑蘭日益緊密的關係，指控伊朗向俄方提供用在烏克蘭戰爭的彈道飛彈，但德黑蘭否認這項說法。更多中央廣播電臺新聞