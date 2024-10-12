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▲69歲張友驊生前熱愛閱讀書籍，許多作家以及愛書人、書店店員都遇過他好幾次。（圖／張友驊YouTube）

▲張友驊颱風夜在外散步不慎跌倒，當場失去生命跡象，緊急急救後恢復心跳，送醫搶救9天宣告離世。（圖／YT@張友驊）

資深名嘴張友驊日前在街上不慎跌倒重摔緊急送醫搶救，昨（11）日醫院低調證實張友驊離世，享壽69歲，讓外界感到相當不捨，而張友驊生前熱愛讀書，生平閱讀量更是驚人，有人可以一天在書店巧遇3次，許多作家、愛書人甚至是店員都出面提到他對書本的熱衷程度，已經是無人可比擬的程度。曾任茉莉二手書店執行總監的傅月庵日前就在臉書發文表示「在茉莉二手書店工作過很長一段時間，認識了不少奇人，傅月庵提到，張友驊經常出沒於公館書店圈，背個書包，騎輛破腳踏車，身手很好，傅月庵說，「，曾問他說：『那麼多書你看得完嗎？』張友驊總是說『慢慢看，看不完以後讓你們來收』，作家王乾任（Zen大）過去也在臉書裡提到：；作家果子離也表示：「在書店很少遇到認識或不認識但喊得出名字的人，而許多網友也紛紛回應表示「我在舊書店遇過他不知道幾次了，親切又好讀，真的不像個名嘴」、張友驊日前不慎在颱風天跌倒重創頭部，當場無呼吸心跳昏迷，救護人員到場後立刻實施心肺復甦及AED救治，雖然現場恢復微弱呼吸心跳，但仍無意識，