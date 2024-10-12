資深名嘴張友驊日前在街上不慎跌倒重摔緊急送醫搶救，昨（11）日醫院低調證實張友驊離世，享壽69歲，讓外界感到相當不捨，而張友驊生前熱愛讀書，生平閱讀量更是驚人，有人可以一天在書店巧遇3次，許多作家、愛書人甚至是店員都出面提到他對書本的熱衷程度，已經是無人可比擬的程度。
張友驊生前愛書成狂！各大書店都有他的身影
張友驊常常在書店被巧遇的故事早就已經不是第一次，許多人在各大商圈的的舊書店、二手書店都能看到他的身影。曾任茉莉二手書店執行總監的傅月庵日前就在臉書發文表示「在茉莉二手書店工作過很長一段時間，認識了不少奇人，張友驊是其中之一，雖然已經練成名嘴，靠嘴吃飯，但張友驊卻依然熱愛買書、讀書、逛書店，是名嘴群裡少有。」
傅月庵提到，張友驊經常出沒於公館書店圈，背個書包，騎輛破腳踏車，身手很好，不論是在舊書店還是簡體書店都碰得到，曾有一天就連續碰到他三次，兩人相視而笑表示：「英雄所見略同，還真有緣啊！」
傅月庵說，「張友驊能聊，風趣隨和，是毫無身段之人，總是跟你說那本書、這本書，如數家珍，滔滔不絕，趁隙回他幾本，他也都說『喔！這我都有』，曾問他說：『那麼多書你看得完嗎？』張友驊總是說『慢慢看，看不完以後讓你們來收』，因此每次再見到他時，總是會打趣的說『看完沒？』張友驊則說『快了！快了』，又騎著他的腳踏車飄走了！」
作家王乾任（Zen大）過去也在臉書裡提到：「以前研究所時代在明目書社打工以及買書，張友驊就是固定來報到的其中一位常客」；作家果子離也表示：「在書店很少遇到認識或不認識但喊得出名字的人，但張友驊是少數我遇過最多次的人，不論是新書店、二手書店、簡體字書店都能遇到張友驊。」
果子離也坦白說，作為名嘴的張友驊，他不喜歡，但作為嗜讀者的張友驊，「我敬重他，他是讀很多書的人。」而許多網友也紛紛回應表示「我在舊書店遇過他不知道幾次了，親切又好讀，真的不像個名嘴」、「以前常在書店遇到他，他都會向店員致意」、「以前研究所剛畢業在木石工作時，他常來書店，知道我當時準備考高普考，還為我推薦許多書單，實在相當感動。」
張友驊日前不慎在颱風天跌倒重創頭部，當場無呼吸心跳昏迷，救護人員到場後立刻實施心肺復甦及AED救治，雖然現場恢復微弱呼吸心跳，但仍無意識，後續被送往北醫附醫治療，經過9天搶救仍不幸過世。北醫附醫在11日晚間經其家屬授權發布聲明指出「張友驊先生於11日過世，其餘相關治療過程等，醫院不便對外說明。」
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張友驊常常在書店被巧遇的故事早就已經不是第一次，許多人在各大商圈的的舊書店、二手書店都能看到他的身影。曾任茉莉二手書店執行總監的傅月庵日前就在臉書發文表示「在茉莉二手書店工作過很長一段時間，認識了不少奇人，張友驊是其中之一，雖然已經練成名嘴，靠嘴吃飯，但張友驊卻依然熱愛買書、讀書、逛書店，是名嘴群裡少有。」
傅月庵提到，張友驊經常出沒於公館書店圈，背個書包，騎輛破腳踏車，身手很好，不論是在舊書店還是簡體書店都碰得到，曾有一天就連續碰到他三次，兩人相視而笑表示：「英雄所見略同，還真有緣啊！」
傅月庵說，「張友驊能聊，風趣隨和，是毫無身段之人，總是跟你說那本書、這本書，如數家珍，滔滔不絕，趁隙回他幾本，他也都說『喔！這我都有』，曾問他說：『那麼多書你看得完嗎？』張友驊總是說『慢慢看，看不完以後讓你們來收』，因此每次再見到他時，總是會打趣的說『看完沒？』張友驊則說『快了！快了』，又騎著他的腳踏車飄走了！」
張友驊成書店常客「閱讀量驚人」！作家、愛書人都欽佩
作家王乾任（Zen大）過去也在臉書裡提到：「以前研究所時代在明目書社打工以及買書，張友驊就是固定來報到的其中一位常客」；作家果子離也表示：「在書店很少遇到認識或不認識但喊得出名字的人，但張友驊是少數我遇過最多次的人，不論是新書店、二手書店、簡體字書店都能遇到張友驊。」
果子離也坦白說，作為名嘴的張友驊，他不喜歡，但作為嗜讀者的張友驊，「我敬重他，他是讀很多書的人。」而許多網友也紛紛回應表示「我在舊書店遇過他不知道幾次了，親切又好讀，真的不像個名嘴」、「以前常在書店遇到他，他都會向店員致意」、「以前研究所剛畢業在木石工作時，他常來書店，知道我當時準備考高普考，還為我推薦許多書單，實在相當感動。」
張友驊日前不慎在颱風天跌倒重創頭部，當場無呼吸心跳昏迷，救護人員到場後立刻實施心肺復甦及AED救治，雖然現場恢復微弱呼吸心跳，但仍無意識，後續被送往北醫附醫治療，經過9天搶救仍不幸過世。北醫附醫在11日晚間經其家屬授權發布聲明指出「張友驊先生於11日過世，其餘相關治療過程等，醫院不便對外說明。」