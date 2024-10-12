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「詹皇」LeBron James之子Bronny James今年以選秀次輪55順位之姿進入NBA，但挑戰才剛要開始，他在季前熱身賽的發揮並不理想，投籃命中率僅有9.1%，場均0.7分1.0籃板和0.3助攻，正負值「-40」，聯盟墊底。這位NBA超級球星之子，在例行賽開始之前就面臨巨大的困難。Bronny在季前熱身賽出戰3場，打了將近36分鐘卻只有得到2分3籃板1助攻，還發生多達5次失誤，比較亮眼的只有他的3次阻攻，總計11投1中，命中率只有9.1%，而且最近兩場都沒得分。根據聯盟官網數據，Bronny 9.1%的命中率，在所有總計至少出手10次的球員中，是唯一命中率不到10%的球員，排名聯盟墊底，排名第2的Cam Christie為16.7%。另外Bronny的場上正負值為-40，在已出賽的494名NBA球員中，同樣也是倒數第一，顯示當他在場上時對湖人是有負面影響的。在之前ESPN曾發文對於Bronny是否已經達到NBA等級進行討論，一位球探的看法是「現在還不是」，許多NBA圈內人士也是這麼認為的。一位西區聯盟的高層甚至表示：「從分析的角度看，如果他只有紙上的數字，而沒有這個姓名，他無論如何都無法成為NBA球員。」當此前被問到是否會和兒子Bronny聊比賽時，James表示兩人並不常聊，「就一點點吧，不太常。我會讓他自己搞清楚答案，以及他想要什麼；讓他自己搞清楚自己是否需要幫助，如果他向我求助，然後我會給他建議。但我會讓他自己想辦法，我一直都是這麼做的。我在場時偶爾會給他一些小的指點，我想讓他自己想明白。 」或許，現在是詹皇必須要主動給予兒子建議的時候了。