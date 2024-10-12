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▲2024日本羽球公開賽男單冠軍戰，法國19歲小將拉尼耶（Alex Lanier）以21：17、22：20直落二擊敗我國一哥周天成奪冠。（圖／Badminton Photo提供）

超級500系列北極羽球公開賽，34歲的台灣一哥周天成今（12）晨對上之前在日本羽球公開賽冠軍戰不敵的法國19歲新星拉尼耶（Alex Lanier），這一次他成功復仇，激戰3局後以22：20、13：21：21：19拿下勝利，收下男單4強門票，下一場將對上日本好手渡邊航貴。拉尼耶在8月的日本羽球公開賽上打出風采，4強戰上以17：21、21：16、21：18擊敗中國世界第一的石宇奇，冠軍戰又以21：17、22：20直落二擊敗周天成，成為「05後」第一位拿到高級別巡迴賽冠軍的新星。這次北極賽，周天成與拉尼耶再次對決，首局一度以15：18落後，不過他頂住壓力，以22：20逆轉。次局拉尼耶將比分拉開，以21：13扳平戰局。決勝局兩人又是廝殺得難分難捨，打到19：19之後，周天成兩次主動進攻得手，最終靠殺球以21：19取得勝利，也報了上次輸球的一箭之仇。拉尼耶今年進步飛速，此前在超級500系列的加拿大羽球公開賽拿到亞軍，又在超級750的日本羽球公開賽奪冠。未來或許就有機會進入前20、追上同胞好手「波波夫兄弟」Christo Popov、Toma Junior Popov的腳步，法國將成為世界羽壇的新勢力。拉尼耶實力均衡，雖然年紀小，但是心態卻很強韌，球風積極主動，又體力充沛，可以持續3局不斷進行加速、下壓的動作，體能條件相當出色。