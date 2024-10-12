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▲張友驊因揭密多起案件，有「爆料天王」、「驊英雄」等封號。（圖／資料照）

▲張友驊讚太太氣質神似張鈞甯，夫妻感情恩愛甜蜜。（圖／中天電視YouTube）

69歲資深名嘴張友驊3日晚間和太太在颱風夜外出散步，怎料跌倒撞傷頭部，陷入昏迷命危。昨（11）日北醫附醫證實，張友驊已逝，他的好友、資深媒體人陳琴富則透露，張友驊太太選擇讓丈夫拔管的原因。而張友驊夫妻結婚35年，他過去曾多次誇太太很漂亮，甚至形容太太神似女星張鈞甯，兩人一直以來沒生小孩的原因也曝光。據《中時新聞網》報導，陳琴富透露張友驊過世的相關細節，表示他上週日到醫院看張友驊，人還是沒醒，週一（7日）醫師幫他做了斷層掃描，發現張友驊腦部有病變，要觀察這2天能不能醒過來，但張友驊始終沒睜開眼睛，最後他的太太才選擇拔管，拿掉所有維生儀器，讓張友驊一路好走。而北醫附醫也尊重家屬意願，證實張友驊是在11日過世的，但他們強調無法回應其他治療相關問題。張友驊和太太結婚35年感情一直很甜蜜，但兩人始終沒生小孩，張友驊過去曾在節目《單身行不行》分享原因，他表示太太因為童年不幸福的關係，所以不想要孩子，加上太太從事教職，每天都要面對很多小朋友，自然會覺得煩，他也順從妻子的想法，雙方決定過上「頂客族」生活，沒有生小孩。張友驊還透露，太太曾經對他說，如果真的想要小孩可以「到外面生」，但張友驊笑說自己真的不敢。他還曾在節目《瘋狂大悶鍋》吐露自己的家庭地位，笑說他是典型的PTT（怕太太）。而張友驊雖從未曝光過妻子的照片，但他曾被問到是否私下說過老婆很像張鈞甯？當時張友驊回應：「沒有那個樣子像，但是氣質像」，看過張友驊老婆照片的吳怡霈也認同的說，張太太確實很秀氣。