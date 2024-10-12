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聖地牙哥教士隊今（12）日將在客場決戰洛杉磯道奇隊，在國聯分區系列賽G5進行交手，教士隊先發投手為日籍球星達比修有，他今天穿著印有以故義兄山本徳郁的T恤入場，後者於 2018年9月因胃癌去世，享年 41 歲。山本「KID」徳郁是日本混合武術家和跆拳道運動員，曾參加 UFC 雛量級比賽，其父山本郁榮是奧運摔跤選手，KID的姐姐和妹妹也都是摔跤手，妹妹山本聖子是1990-2002年四屆摔跤世界賽的冠軍，也是達比修有的妻子。G2比賽中，達比修有成功壓制道奇隊的「MVP打線」，讓他們7局中只得１分。賽後的記者會上，他就穿著一件印有山本徳郁圖案的T恤。他引起了美國媒體的關注，當被問及此事時，他回答說：「他是我的義兄，在6年前去世了。」這是決定雙方誰將晉級國聯冠軍戰的一場比賽，如果達比修有拿下勝投，他將超越田中將大以6場勝投成為史上季後賽獲勝次數最多的日本球員。此役，道奇隊強打大谷翔平將再次面對達比修有，在7日的G2中，他對上後者3次打擊沒有敲安，吞下一次三振和2次滾地球出局。通算對戰打擊成績是8打數、1次安打和3次三振。山本由伸將擔任道奇隊此役的先發投手，在6日的G1比賽中，他投3局被敲5支安打失掉5分，相隔5天後再次登板投球。如果這一場球隊獲勝，將是他們三年來首次晉級國家聯盟冠軍系列賽。