MLB美國職棒國聯分區系列賽，洛杉磯道奇前役G4在客場對陣聖地牙哥教士時，4局上出現一次罕見Play，只見道奇強打Teoscar Hernández敲出三壘邊線滾地球，球最終反彈打在三壘審身上，導致大谷翔平衝回本壘時遭到觸殺出局。回到場邊休息室後，大谷還是替自己未能幫助球隊得分，感到相當不滿，並對著場中怒吼，稍早道奇三壘指導教練Dino Ebel受訪時則表示：「自己從沒有看過大谷那麼生氣過！」
大谷前役本壘前出局 回到休息區難掩情緒
時間回到先前10日的系列賽G4，比賽進行至4局上半，大谷翔平先是在第3打席選到保送，隨後他則展現出出色的跑壘技巧，趁著下棒打者Mookie Betts的中外野飛球，出其不意地直接從一壘直接跑上二壘。
接著Hernández擊出三壘邊線強勁滾地球，教士三壘手Manny Machado用手套碰到球後，球最終反彈打到三壘審的左手，導致球速減緩，當時人在二壘的大谷快速跑過三壘，但Machado在三壘界外區撿到球並將球快傳本壘，最後大谷在本壘被觸殺出局。
出局後回到休息區的大谷，似乎有些情緒上來，口中唸唸有詞並怒吼，似乎對自己的這次跑壘感到非常不滿。事實上，當大谷繞過三壘時，道奇隊三壘指導教練Ebel已經張開雙手，示意他停下腳步，但大谷似乎沒有看到，選擇衝向本壘，最終導致出局。
道奇壘指也震驚 直言從沒看他如此生氣
而根據日媒《Sponichi Annex》報導，道奇隊三壘指導教練Dino Ebel，稍早談到了大谷的這次跑壘，他表示：「當我試圖要阻止他已經太晚，我不認為大谷有看到球打中Machado的手套，隨後剛好談到三壘裁判身上，我認為如果他有看到，他可能會選擇停下來。」
而對於大谷後續回到休息區的憤怒怒吼，Ebel也分享看法，「事實上我不知道他到底喊了些什麼，但我從未見過翔平如此生氣，不過這並不是一件壞事。」
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時間回到先前10日的系列賽G4，比賽進行至4局上半，大谷翔平先是在第3打席選到保送，隨後他則展現出出色的跑壘技巧，趁著下棒打者Mookie Betts的中外野飛球，出其不意地直接從一壘直接跑上二壘。
接著Hernández擊出三壘邊線強勁滾地球，教士三壘手Manny Machado用手套碰到球後，球最終反彈打到三壘審的左手，導致球速減緩，當時人在二壘的大谷快速跑過三壘，但Machado在三壘界外區撿到球並將球快傳本壘，最後大谷在本壘被觸殺出局。
出局後回到休息區的大谷，似乎有些情緒上來，口中唸唸有詞並怒吼，似乎對自己的這次跑壘感到非常不滿。事實上，當大谷繞過三壘時，道奇隊三壘指導教練Ebel已經張開雙手，示意他停下腳步，但大谷似乎沒有看到，選擇衝向本壘，最終導致出局。
道奇壘指也震驚 直言從沒看他如此生氣
而根據日媒《Sponichi Annex》報導，道奇隊三壘指導教練Dino Ebel，稍早談到了大谷的這次跑壘，他表示：「當我試圖要阻止他已經太晚，我不認為大谷有看到球打中Machado的手套，隨後剛好談到三壘裁判身上，我認為如果他有看到，他可能會選擇停下來。」
而對於大谷後續回到休息區的憤怒怒吼，Ebel也分享看法，「事實上我不知道他到底喊了些什麼，但我從未見過翔平如此生氣，不過這並不是一件壞事。」