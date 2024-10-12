我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒國聯分區系列賽，洛杉磯道奇前役G4在客場對陣聖地牙哥教士時，4局上出現一次罕見Play，只見道奇強打Teoscar Hernández敲出三壘邊線滾地球，球最終反彈打在三壘審身上，導致大谷翔平衝回本壘時遭到觸殺出局。回到場邊休息室後，時間回到先前10日的系列賽G4，比賽進行至4局上半，大谷翔平先是在第3打席選到保送，隨後他則展現出出色的跑壘技巧，接著Hernández擊出三壘邊線強勁滾地球，教士三壘手Manny Machado用手套碰到球後，球最終反彈打到三壘審的左手，導致球速減緩，出局後回到休息區的大谷，似乎有些情緒上來，口中唸唸有詞並怒吼，似乎對自己的這次跑壘感到非常不滿。事實上，當大谷繞過三壘時，而根據日媒《Sponichi Annex》報導，道奇隊三壘指導教練Dino Ebel，稍早談到了大谷的這次跑壘，他表示：「當我試圖要阻止他已經太晚，我不認為大谷有看到球打中Machado的手套，隨後剛好談到三壘裁判身上，而對於大谷後續回到休息區的憤怒怒吼，Ebel也分享看法，「