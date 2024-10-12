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▲張友驊曾經踢爆洪仲丘案諸多內幕，連續在節目上報導洪仲丘案一個月，成為讓案情透明化的最大推手。（圖／戴立綱臉書）

▲69歲張友驊滑倒重創頭部離世，曾經被封為是「爆料天王」，如今離世再也看不到他犀利評論時事的身影。（圖／張友驊YouTube）

資深名嘴張友驊日前跌倒重創頭部，送往醫院搶救9天仍然宣布不治，11日晚間北醫低調證實張友驊離世，享壽69歲，讓各界的感到相當的不捨。張友驊是一位名嘴、是時事評論家、是軍事評論員，同時也被封為是「爆料天王」，曾經抖出陳水扁弊案、洪仲丘案內幕，因而聲名大噪，又被稱作是「驊神」，如今再也聽不到爆料天王張友驊的時事內幕分析、評論，過往留下的金句也成絕響。，後續還和邱毅一起揭露相關弊案，讓他還獲得「揭弊雙雄」的稱號。，即使被國防部發聲明揚言提告，張友驊仍氣勢不減，還反告國防部偽造文書、施虐等，「這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉。我不能說」「你敢傳（訊）我你試試看，你憑什麼把名嘴叫到庭上說，你是我的長官嗎？你有沒有法律知識、常識？」「你不是我的對手，你也不是那個咖！陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你曹金生？你敢傳我，我就佩服你。」如今不管是張友驊的金句、熱愛讀書的身影、還是犀利評論時事的模樣，我們都已經再也看不到，令各界都感到悲痛。張友驊好友、中國時報總主筆陳琴富也在臉書感性發文，「送友驊，兄弟走好」，並貼出多張合照，表達思念之情。