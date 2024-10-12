資深名嘴張友驊日前跌倒重創頭部，送往醫院搶救9天仍然宣布不治，11日晚間北醫低調證實張友驊離世，享壽69歲，讓各界的感到相當的不捨。張友驊是一位名嘴、是時事評論家、是軍事評論員，同時也被封為是「爆料天王」，曾經抖出陳水扁弊案、洪仲丘案內幕，因而聲名大噪，又被稱作是「驊神」，如今再也聽不到爆料天王張友驊的時事內幕分析、評論，過往留下的金句也成絕響。
張友驊生前被稱「爆料天王」！陳水扁弊案、洪仲丘案內幕都是他爆的
張友驊早年在任軍事記者時，曾在陳水扁競選台北市議員時擔任助選員，結果在2004年1月，在政論節目中爆料陳水扁司法案件，轉為反扁人士，因而被媒體封為是「爆料天王」，後續還和邱毅一起揭露相關弊案，讓他還獲得「揭弊雙雄」的稱號。
後來張友驊2013年發生洪仲丘案，張友驊多次爆料洪仲丘枉死內幕，讓整起事件更加公開透明，即使被國防部發聲明揚言提告，張友驊仍氣勢不減，還反告國防部偽造文書、施虐等，不僅連續在當時主持的節目《新聞龍捲風》連續一個月報導洪仲丘案被集團加薪，更因月接50場通告，進帳25萬元，成為洪仲丘案透明化的重要推手。
張友驊生前「3金句」一次看！這句曾被解釋不是出自本人之口
🟡張友驊曾解釋該句話不是自己說出口，而是藝人九孔模仿他時所創作出來的
「這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉。我不能說」
🟡洪仲丘案
「你敢傳（訊）我你試試看，你憑什麼把名嘴叫到庭上說，你是我的長官嗎？你有沒有法律知識、常識？」
🟡洪仲丘案
「你不是我的對手，你也不是那個咖！陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你曹金生？你敢傳我，我就佩服你。」
如今不管是張友驊的金句、熱愛讀書的身影、還是犀利評論時事的模樣，我們都已經再也看不到，令各界都感到悲痛。張友驊好友、中國時報總主筆陳琴富也在臉書感性發文，「送友驊，兄弟走好」，並貼出多張合照，表達思念之情。據悉，張友驊的告別式將在10月30日舉辦，實際的細節以及地點都尚未公布。
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張友驊早年在任軍事記者時，曾在陳水扁競選台北市議員時擔任助選員，結果在2004年1月，在政論節目中爆料陳水扁司法案件，轉為反扁人士，因而被媒體封為是「爆料天王」，後續還和邱毅一起揭露相關弊案，讓他還獲得「揭弊雙雄」的稱號。
後來張友驊2013年發生洪仲丘案，張友驊多次爆料洪仲丘枉死內幕，讓整起事件更加公開透明，即使被國防部發聲明揚言提告，張友驊仍氣勢不減，還反告國防部偽造文書、施虐等，不僅連續在當時主持的節目《新聞龍捲風》連續一個月報導洪仲丘案被集團加薪，更因月接50場通告，進帳25萬元，成為洪仲丘案透明化的重要推手。
張友驊生前「3金句」一次看！這句曾被解釋不是出自本人之口
🟡張友驊曾解釋該句話不是自己說出口，而是藝人九孔模仿他時所創作出來的
「這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉。我不能說」
🟡洪仲丘案
「你敢傳（訊）我你試試看，你憑什麼把名嘴叫到庭上說，你是我的長官嗎？你有沒有法律知識、常識？」
🟡洪仲丘案
「你不是我的對手，你也不是那個咖！陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你曹金生？你敢傳我，我就佩服你。」
如今不管是張友驊的金句、熱愛讀書的身影、還是犀利評論時事的模樣，我們都已經再也看不到，令各界都感到悲痛。張友驊好友、中國時報總主筆陳琴富也在臉書感性發文，「送友驊，兄弟走好」，並貼出多張合照，表達思念之情。據悉，張友驊的告別式將在10月30日舉辦，實際的細節以及地點都尚未公布。