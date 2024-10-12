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69歲資深名嘴張友驊3日颱風天晚間出門散步，在北市吳興街巷弄不小心跌跤，重創頭部，當下失去生命徵象，搶救後恢復呼吸和心跳，隨後送醫，但過了8天仍不治，醫院昨11日低調證實張友驊離世，享壽69歲。對此，網紅「鬼才阿水Awater」在臉書發文，感謝張友驊為他的爺爺出書，還原823砲戰時那些被深埋的歷史，「真心感謝您」。鬼才阿水11日在臉書粉專發文，謝謝張友驊願意仗義執言，「為我爺爺出書來還原823砲戰時那些被深埋的歷史，也謝謝你在政論節目上聽聞我是嚴佛元將軍的孫子後，對我格外的照顧，真心感謝您。」鬼才阿水最後也說，希望長輩們能夠注意安全，長輩跌倒後常常會很難康復的。網友紛紛在貼文下方留言「我很喜歡看他上政論節目，今後再也看到不到了，願他一路好走」、「R.I.P張友驊」、「可惜了，雖然他言語經常誇張，但在台灣這個媚俗膚淺的政治氛圍裡，他還是可以不落俗套，偶爾講一些別人不敢說的秘辛」。