我是廣告 請繼續往下閱讀

總預算案卡關，立法院長韓國瑜受行政院長卓榮泰「協調請託」，11日邀請卓榮泰與朝野立院黨團幹部餐敘，但吃了近2小時，僵局仍未化解。對此，前立委郭正亮指出，其實在星期三（9日）國民黨立委廖先翔質詢行政院長卓榮泰時，和解飯就已經破局了。郭正亮11日在節目《盧秀芳辣晚報》指出，其實廖先翔星期三質詢卓榮泰時，和解飯就已經破了。廖先翔當時直接問卓榮泰，通過的法律案，行政院沒有覆議，已經成為法律，怎麼可以違憲不編預算？卓榮泰回應，若立院通過的法律，行政院都要照章辦事，等於是讓立法院主導行政權。郭正亮忍不住驚呼「我的天啊！行政院長是大法官，直接做法律解釋。」郭正亮續指，卓榮泰還舉例，如果《原住民禁伐補償條例》立法院通過12萬，他也要編嗎？難道立院都通過一些離譜的預算，他都要編嗎？這讓郭正亮不禁表示，他若是廖先翔，就直接把預算書丟在卓榮泰桌上，這就會成為立法權跟行政權的經典畫面。