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台北市北投區皇池溫泉偷拍案，士林地檢署昨日偵結，將29歲「GOGO哥」林姓主嫌起訴。據了解，GOGO哥原本從事餐飲業，5年前曾在百貨公司使用針孔偷拍女子裙底被逮，法官考量為初犯輕判拘役10日，但小懲對其毫無作用，日後竟變本加厲，甚至升級偷拍器材，直接變成偷拍專業戶。檢警調查，GOGO哥擁有80G偷拍影片，並上傳至有「台版Ｎ號房」之稱的性犯罪網站「創意私房」等社群販售，不法獲利達113萬元，今年6月落網收押至今，昨日依販賣他人遭竊錄身體隱私部位影像、無故侵入建築物及附連圍繞之土地、公然猥褻及違反個資法等罪提起公訴，並建請法官分論併罰、從重量刑，以嚴懲惡。經查，GOGO哥自2019年加入創意私房，並開始販賣偷拍影片，因其創建的英文帳號名為「GOGO」，故有GOGO哥之稱。原本從事餐飲業的他，2019年6月間首度因偷拍落網，當時於北市信義誠品文具區尋找偷拍對象，利用雨傘協助偷拍，被女方丈夫察覺後報案，法官念其初犯輕判10日。不料，GOGO哥竟未學會教訓，不但自行加工道具，轉職為專業偷拍戶，還組成偷拍集團於北市信義區、捷運站等處犯案，如將偷拍器材藏在長柄雨傘內，或手持經改裝具針孔攝影功能的手機，隨機尋找女子尾隨在後偷拍裙底隱私，再將偷拍影片打上浮水印，上傳至偷拍網站販售。偷拍皇池之前，GOGO哥原先鎖定北投另一家星級溫泉酒店，自酒店後方小徑攀爬跨越圍籬，侵入酒店露天風呂區域，用手機朝獨立湯屋偷拍泡湯者，因酒店人員查覺攔阻報案，未讓林男得逞，直到今年5月間，網路開始大量流傳皇池偷拍片，士檢積極指揮警方偵辦，今年6月將他逮捕並延押至今。士林地檢署昨日偵查終結，痛斥林男罔顧民眾性隱私，嚴重危害被害人的身心，依法起訴並請訴同時建請從重量刑，而林男販賣偷拍影像，不法獲利113萬餘元，包括偷拍器材如手機等，均請法院沒收。