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MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇今（12）日回到主場迎戰聖地牙哥教士，這場攸關晉級與否的關鍵戰役，雙方教練都選擇派出日籍投手掛帥先發，道奇由山本由伸出馬，教士部分則推派經驗老道的達比修有迎戰。，今日關鍵之戰同樣被球隊賦予重任，擔綱道奇隊先發投手，首局他面對教士3名打者則是送出三上三下，本場比賽有個好的開始。至於教士隊今日則派出經驗豐富的達比修有出任先發，首局他僅被Freddie Freeman敲出短程安打，沒有丟掉分數。比賽來到2局下，道奇打線在主場率先發威，儘管捕手Will Smith先是打出雙殺打，，季後賽個人首轟出爐，這是一隻相當大號的全壘打，距離來到428英尺，擊球初速則為109.2英里。7局下半達比修有續投，這回輪到道奇第四棒Teoscar Hernández此戰第3度上場打擊，。這球一打出後，達比修就知道沒辦法留在場內，並激動地在投手丘上怒吼，道奇7局打完取得2：0領先。後續道奇投手群則是順利接連守成，終場道奇就以2：0擊敗教士，順利前進國聯冠軍戰。總計道奇先發投手山本由伸本場比賽主投5局，共用了63球，其中有39顆為好球，。大谷翔平則是全場4個打數全數掛蛋，並吞下3次三振，季後賽個人累計打擊率僅剩0.200，整體攻擊指數OPS則為0.623。至於教士達比修有此戰則是主投6.2局，共用了77顆球，當中有48顆為好球，僅被打出3支安打，但