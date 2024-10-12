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▲洛杉磯道奇隊今（12）日在國聯分區系列賽G5交手聖地牙哥教士，第2局道奇打者Kike Hernandez砲轟達比修有，敲出1陽春砲，幫助球隊取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊今（12）日在國聯分區系列賽G5交手聖地牙哥教士，第2局道奇打者Kike Hernandez砲轟達比修有，敲出1陽春砲，幫助球隊取得1：0領先。道奇先發山本由伸這一場投5局被敲2安無失分，退場時大谷翔平開心「摸頭」，鼓勵後輩。此役是本系列賽的最終戰，誰取得勝利就可贏得和紐約大都會在國聯冠軍戰對決的席次。系列賽第5場比賽，大谷翔平將再次面對達比修有，在7日的G2中，他對上後者3次打擊沒有敲安，吞下一次三振和2次滾地球出局。通算對戰打擊成績是8打數、1次安打和3次三振。山本由伸將擔任道奇隊此役的先發投手，在6日的G1比賽中，他投3局被敲5支安打失掉5分，相隔5天後再次登板投球。如果這一場球隊獲勝，將是他們三年來首次晉級國家聯盟冠軍系列賽。1局下，大谷翔平和達比修有的首次交手，再次由後者的勝利告終，他用一顆87 mph的滑球三振掉打第一棒的大谷。不過2局下，在兩出局之後，Hernandez瞄準一顆94 mph的速球開轟敲出全壘打，幫助道奇隊先馳得點，取得1：0領先。雙方先發投手前5局的表現都相當精彩，山本由伸用63球被敲2支安打無失分，送出2次三振，功臣身退，退場時是勝投候選人，教練Dave Roberts擁抱他，隊友也都相當祝賀，大谷翔平也開心摸摸他的頭。山本結束工作後，由Evan Phillips接替投球。而達比修有目前則是5局用60球，被敲2支安打，丟1分。