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NBA美國職籃季前熱身賽正如火如荼地熱鬧開打，例行賽也將在台灣時間10月23號正式登場，而芝加哥公牛當家控衛「球哥」Lonzo Ball，近年來飽受傷病所苦，在歷經2年多關機休養之後，他總算揮別膝傷陰霾，確定新賽季將回歸球場。公牛隊明星控衛Lonzo Ball，稍早做客播客節目《The WAE Show》，他也在節目上透露了自己的復出時間，Ball表示：「球隊的前2場熱身賽我休息，我預計自己最後2場比賽會打，或者打最後3場裡面的2場，又或是其中1場。現年26歲的Lonzo Ball，過去是在2022年1月時膝蓋不慎受傷，後續便膝傷所苦，而儘管一度被人認為或許要回到賽場上會有一定難度，但Ball在經過長期的休養以及復健之後，個人身體狀態總算越來越好，也準備好可以回到球場上。總價2021-22賽季，Lonzo Ball共替芝加哥公牛隊出戰35場比賽，場均上場34.6分鐘，能夠貢獻13.0分、5.4籃板、5.1助攻；