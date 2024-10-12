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▲凱莉（中）問蔡康永（左）身為名人可不可以使用交友軟體約砲，蔡康永如實表達自己的看法。（圖／百靈果News YouTube）

主持人兼作家的蔡康永日前為宣傳新書，到《百靈果News》作客，被問道擁有明星光環的他，會不會很難找到真愛，可不可以使用交友軟體約砲？蔡康永笑說「不可以」，更耐心回答：「所有偶像明星所發生的事情，還有籃球明星們，都各有各的路子」，表示每個人交朋友的方式都不一樣，高EQ回應令人佩服，大讚蔡康永「深度跟風趣兼具」。但有不少觀眾聽後覺得百靈果凱莉的訪問很沒禮貌、說話帶刺，掀起眾人熱議。《百靈果News》近日訪問蔡康永，主持人凱莉直球問他：「你身為蔡康永這個角色是不是很難找愛？」更問蔡康永可不可以使用交友軟體約砲？蔡康永笑說「不可以」，又被追問他如何認識新朋友的？蔡康永解釋，每個名人或是偶像交友一定有自己的路子，這些人根本不用上交友軟體，就會有人多人想來認識他們。但蔡康永也說，這樣也不代表明星交友可以「選人」，凱莉問他這是否就像身處食物鏈頂端，蔡康永則回答道：「凱莉這是幻想」。蔡康永也笑說，自己工作過這麼多年，卻從來沒有工作過的感覺，表示某次錄完節目，有一個模特兒走過來跟他說掰掰，他心中浮起感慨，「哪種工作在收工時可以有模特兒過來跟你打招呼」，這樣的環境讓他覺得非常有意思。長達1個多小時的訪談結束後，也掀起網友討論，不少粉絲都覺得蔡康永的回答很具深度，和主持人形成明顯落差，「這集聽得出主持人跟來賓的高度差異，可能是我感受到最明顯的一次。 康永談話的深度跟風趣兼具，真的是厲害」、「可以感受到凱莉對受訪者的惡意，被包裝成喜劇的外衣，可是都被康永溫柔化解。訪談很像一位導師用觀點、事理，耐心且包容的在引導性格偏差、反社會的屁孩」、「這集完美示範了會說話和不會說話的兩種人」。針對網友的批評，凱莉也在臉書正面回應，「許多網友喜歡蔡康永『不需要討好別人』的言論，但又同時要檢討我『沒討好到他們』的風格。所以結論是蔡康永還是不經意的討好到非常多人（？）」凱莉認為自己的發言沒有問題，但仍被不少網友攻擊，「討好別人，跟訪問沒深度沒禮貌完全是兩件事耶」、「大家建議要百靈果不要一直打斷來賓講話，就變成『要你討好別人』，百靈果邏輯超棒！」此事仍不斷在網路上發酵。