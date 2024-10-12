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基隆市長謝國樑接受媒體專訪，談起與基隆前市長林右昌之間的交鋒時表示，他覺得林非常恨他。對此，林右昌上午受訪時反駁，「想太多」，並批評謝一開始就用選舉、政治思維回應公民團體，當然讓人無法接受；他也呼籲市民，明天應踴躍出來投票，因為這是公民力量展現。公民團體「山海公民拆樑行動」發動連署罷免基隆市長謝國樑案8月16日宣告成立，將於明舉行投票。謝國樑接受媒體專訪時談起罷免行動時表示，他被民進黨針對，並認為林右昌非常恨他。對此，林右昌上午赴新北市接雲寺出席活動時回應，謝國樑真的想太多，如果做得好根本沒有拆樑，是他一連串施政，讓大家無法接受，包含gogoro、防疫慰問金跳票等。他說，回顧罷樑事件以來，就能知道，並非只有東岸商場破門事件而已，這只是導火因，還有累積很多讓市民憤怒事情，所以才有這次罷免案。林右昌提到，謝國樑從一開始就用選舉、政治思維回應公民團體，當然讓人無法接受，國民黨在選戰策略上，就是選定他個人、扭曲抹黑前市府政績。林右昌說，罷免與選舉不同，罷免沒有候選人，因此他們鎖定他及前市府做操作，目的就是要凝聚傳統國民黨支持者出來「顧樑」，「謝國樑受訪所說並非事實，應該回到市政上及回應公民團體的質疑」。針對明天罷免投票，林右昌表示，要鼓勵大家出來踴躍投票，特別是支持進步、改革力量的民眾，不管明天投票結果如何，公民團體都已寫下歷史，因為這是有史以來第一次，市民對市長施政不滿意，自覺性的發動罷免行動，這代表基隆公民力量覺醒，未來不論是哪個政治人物，在地方亂搞的話，他想民眾是難接受的。林右昌強調，站在民主及民主深化角度，大家應該正向看待罷免選舉，呼籲大家踴躍投票，因為這是公民力量展現。對於謝國樑以俄烏戰爭來形容這場罷免，直指民進黨是俄國、國民黨是烏克蘭一事，林右昌諷刺，該比較有點不倫不類、聽不太懂，「這比較不曉得是什麼意思，不過因為謝國樑本來就有很多讓人家聽不懂的發言，這也不是第一次」。另外，媒體詢問，今天到新北參加活動，讓人聯想到是否與2026年選舉有關？林右昌回應，接雲寺是地方上重要的信仰中心，今天侍奉主席賴清德之命，來贈允贈匾及給予祝福，是為了地方祈福、庇佑國泰民安。