秋天微涼的天氣只剩今（12）天！伴隨著大陸高壓出海，東北季風有減弱趨勢，台灣本島的平地最低溫是苗栗三灣的18.5度。明天各地氣溫回升到30度以上，下周會是溫暖又晴朗的好天氣。預料下個周末再有新東北季風報到，屆時北部、東半部可能又會迎來一波降雨和降溫。此外，氣象專家也提醒，時序入秋，台灣進入空污季，離島金馬與中南部空氣品質易亮橙燈警示，提醒敏感者避免長時間外出。
天氣風險分析師李至晟在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk 」發文，指出台灣附近的東北季風有減弱的趨勢，不過因為風速減弱有利於清晨的輻射冷卻，一早還是比較涼，預期白天氣溫會很快的回升，中南部地區都可以回到30度以上，北部、東半部因為雲量較多，高溫較低，大約27-29度。
迎風面的降雨因為水氣減少，只剩下短暫零星的小雨，比較明顯的會是中南部山區的午後對流雨，會有局部較大雨勢，要到山區出遊的朋友還是得要戴上雨具。
不過，秋天微涼的天氣只到今天。李至晟表示，明天隨著高壓往東移動，東北季風會更加減弱並轉為偏東風，整個西半部都會轉為背風面，各地氣溫回升，北部白天的高溫也可望回升到30度以上。
而且下個星期北方系統只在華北到日韓一帶活動，熱帶洋面上也暫時沒有擾動活躍的跡象，台灣地區又會回到比較暖和且大致晴朗穩定的好天氣。比較長遠的預報有看到下次的東北季風增強可能等到下個周末，屆時北部、東半部可能又會迎來一波降雨和降溫。
最後，李至晟提醒，隨著時序進入秋天，台灣又進入空污季。以近期來說，伴隨東北季風南下的境外臭氧有影響到離島的金馬，一整天的濃度都偏高；而在本島的中南部地區因為處於下風處，再加上中午日照強且氣溫高，容易讓大氣產生光化反應。雖然山區會有午後對流，不過沿海平地不受影響，到了下午到傍晚容易亮起橙燈提醒。比較敏感的朋友可以在這段時間內避免長時間外出。
【參考資料】
氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/
環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/
我是廣告 請繼續往下閱讀
迎風面的降雨因為水氣減少，只剩下短暫零星的小雨，比較明顯的會是中南部山區的午後對流雨，會有局部較大雨勢，要到山區出遊的朋友還是得要戴上雨具。
不過，秋天微涼的天氣只到今天。李至晟表示，明天隨著高壓往東移動，東北季風會更加減弱並轉為偏東風，整個西半部都會轉為背風面，各地氣溫回升，北部白天的高溫也可望回升到30度以上。
而且下個星期北方系統只在華北到日韓一帶活動，熱帶洋面上也暫時沒有擾動活躍的跡象，台灣地區又會回到比較暖和且大致晴朗穩定的好天氣。比較長遠的預報有看到下次的東北季風增強可能等到下個周末，屆時北部、東半部可能又會迎來一波降雨和降溫。
最後，李至晟提醒，隨著時序進入秋天，台灣又進入空污季。以近期來說，伴隨東北季風南下的境外臭氧有影響到離島的金馬，一整天的濃度都偏高；而在本島的中南部地區因為處於下風處，再加上中午日照強且氣溫高，容易讓大氣產生光化反應。雖然山區會有午後對流，不過沿海平地不受影響，到了下午到傍晚容易亮起橙燈提醒。比較敏感的朋友可以在這段時間內避免長時間外出。
【參考資料】
氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/
環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/