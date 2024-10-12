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▲男粉突然遭到Jessi同行者施暴毆打。（圖／YouTube JTBC News）

▲Jessi（圈起處）目睹粉絲被打卻直接離開。（圖／YouTube JTBC News）

韓國女星Jessi平時有著霸氣姐姐的形象，然而最近她卻被網友質疑螢幕前的人設都是假的。9月29日凌晨，一名18歲男粉絲在路上巧遇她，不過在詢問合照遭拒後，卻突然被Jessi一旁的同行男子挑釁與毆打，該名粉絲相當錯愕，報警後還發現Jessi和施暴者早已離開現場，粉絲對此十分失望。事後Jessi強調並不認識施暴者，並會全力協助解決這起事件，然而還是被網友直批：「對她大幻滅！」據悉這名男粉在合照被婉拒後隨機準備離開，Jessi的同行男子卻對他挑釁並爆粗口，還被突然冒出的黑衣男子襲擊毆打臉部，直到另一名同行女子介入阻止，粉絲才有機會報警。即便如此，期間這名男子不斷遭到挑釁，而Jessi和施暴者卻在混亂中離開現場，讓粉絲十分失望和受傷，質疑Jessi不想被捲入紛爭又或是想逃避責任。男粉的母親也對此感到相當氣憤，要經紀公司給個交代，然而經紀公司僅表示Jessi不認識施暴者，只是認識的製作人的中國朋友，和Jessi並無直接關係。事件逐漸發酵後，Jessi於今（12）日凌晨發表致歉聲明，表達對此事件的深切遺憾。她解釋當時因深夜無法拍照而婉拒了粉絲2次，但沒想到粉絲會在當下遭到襲擊，由於事發突然讓她感到錯愕，未能及時反應保護粉絲，為此感到歉疚。她承諾會積極協助受害者，並確保施暴者受到應有的懲罰。Jessi也懇請大眾不要因片面消息作出猜測。該事件一經曝光便引發網友熱議。許多網友觀看監視器畫面後，對Jessi的行為感到失望，認為Jessi在事件中應承擔更多責任，批評她沒有立即幫助粉絲報警，直接離開現場讓人很幻滅，這次事件已讓Jessi的形象大打折扣。