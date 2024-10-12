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國聯分區系列賽洛杉磯道奇對決聖地牙哥教士G5，教士隊先發達比修有面對同胞強打大谷翔平，讓對方3打數無安打，還三振了2次，成功用速差、位置和球種擾亂打擊節奏，完美壓制，讓他2場比賽對決6支0，三振3次。不過可惜他挨了E. Hernandez和T. Hernandez的兩發陽春砲，目前球隊以0：2落後。此役，第1局首打席達比修有對決大谷翔平，他用兩顆94 mph以上的四縫線速球走在前面，之後是快速指叉球、卡特球，速球系球種較多，但之後突然丟了一顆75 mph曲球，接著是一顆87 mph內角滑球，將大谷三振。3局下第2打席，達比修有90 mph快速指叉球走在前面，之後73 mph曲球偏低壞球，之後是一顆紅中卡特球，讓大谷翔平沒有掌握節奏，滾地球出局。6局下第3打席，達比修有完全不給大谷翔平速球看，前面滑球和曲球都搶到好球速，之後快速指叉球被判壞球，第4球是71 mph曲球，讓大谷翔平揮棒落空，三振出局。在G2的比賽中，達比修有對決大谷翔平，第一打席就已精銳盡出，投5球都是完全不同球種，卡特球、曲球、Sweeper、四縫線速球、滑球，將其三振出局；第二打席則是投了3顆快速指叉球（splitter），還有1顆Sweeper，讓大谷擊成滾地球。第三打席，大谷翔平和達比修有纏鬥到滿球數，打成滾地球出局，投手使用的球種為：曲球、滑球、曲球、快速指叉球、卡特球、曲球。第6球是一個時速約73英里（約117.4公里）的曲球，與第5球的93 mph的卡特球，速差達到20英里（約時速32公里）左右。