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台北地檢針對京華城容積率弊案，聲請扣押京華城土地獲台北地院裁准，市府函詢北院是否應勒令停工，北院回文稱「請市府自行依職權卓處」。對此，台北市議員簡舒培今（12）日諷刺，北市府有權勒令停工京華城，卻扭扭捏捏還想甩鍋法院，「蔣萬安是沒有行為能力的baby？還是幫京華城瞻前顧後的保母？」簡舒培在臉書指出，法院裁准扣押京華城土地，但對於是否勒令停工，身為台北市長的蔣萬安卻硬要多此一舉發函給台北地院，果然法院的回覆也是「非本院裁定之事項，請貴府自行依職權卓處」，「蔣萬安甩鍋戰術宣告失敗，接下來還是台北市府的事：請問蔣萬安，你到底要不要勒令京華城停工？」「依法可以將京華城勒令停工，蔣萬安卻硬要拉北院背書？」簡舒培質疑，依《建築法》87條明定，如未申報勘驗，而廠商繼續施工，必要時可勒令停工，現在京華城土地被扣押，依照過去相關函釋，都發局不予施工勘驗，若京華城繼續施工就是違法，可以勒令停工。簡舒培直言，法規就寫在那邊，蔣萬安這個執行者卻扭扭捏捏，還發函去詢問台北地院，硬要拉法院為他背書，是否停工是地方主管機關決定，身為市長理應做出裁決，蔣萬安卻像個未足月的嬰兒，毫無行為能力，凡事都要別人決定，「難道是怕勒令停工後，威京集團上門算帳，到時候才能把事情都推給they來自保？」簡舒培進一步說，蔣市府以公安疑慮，不敢將京華城勒令停工，這更是一件令人匪夷所思的事，「請問哪個工程勒令停工時，市府會先幫業者考慮公安問題？公安問題是業者、也就是京華城的問題，完全不是市府應該要考慮的範疇」。簡舒培提到，假設京華城真的有公安疑慮，那應該是市府勒令停工後，雙方再來討論該如何解決，而非先幫京華城想「停工後你會不會這樣、會不會那樣」，這等於讓市府被京華城綁架；她質疑，如果蔣市府要以這樣的邏輯來處理所有建物，那業者是不是也可以先蓋好違建，市府要排拆時再喊說「這有公安問題不能拆」？簡舒培批評，國民黨在國會搞不清楚行政、立法的權利分立原則，把立委當成皇帝在當；在真正有行政權力的台北市，蔣萬安卻畏畏縮縮，凡事都要別人幫他決定，一下要根本無權干涉行政權的法院來幫他背書，一下喊公安疑慮不敢下令，「蔣萬安到底是無行為能力的45歲baby？還是為京華城瞻前顧後、安排一切的保母？」