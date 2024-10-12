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▲上一場比賽大谷翔平在第4局因罕見情況而被觸殺在本壘前，回到休息室憤怒大吼，對此大谷本人表示自己已經忘記此事了，也認為在比賽中有點情緒不是壞事。（圖／美聯社／達志影像）

▲國聯分區系列賽洛杉磯道奇對決聖地牙哥教士G5，教士隊先發達比修有面對同胞強打大谷翔平，讓對方3打數無安打，還三振了2次，成功用速差、位置和球種擾亂打擊節奏，完美壓制。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟在今（12）日進行國聯分區系列賽的G5殊死戰，提前遭到聽牌的洛杉磯道奇，將在主場聖地牙哥教士，一求逆轉劣勢並前進分區冠軍賽。在G1繳出雙安，且包含1支陽春砲後，表現明顯下滑，G2、G3總共8個打席，只敲出1支安打、吞下4次三振。，並補充說明道：「，當然打出全壘打很令人振奮，但我更希望看到他上壘。」同在節目中的前明星捕手A.J. Pierzynski，則指出「MVP打線」成員Mookie Betts曾在系列賽的關鍵時刻挺身而出，而Freddie Freeman是帶傷上陣，