MLB美國職棒大聯盟在今（12）日進行國聯分區系列賽的G5殊死戰，提前遭到聽牌的洛杉磯道奇，將在主場聖地牙哥教士，一求逆轉劣勢並前進分區冠軍賽。生涯繳出218轟的前明星三壘手Todd Frazier，近日在一檔名為「Foul Territory」的Podcast節目中，針對道奇日籍球星大谷翔平在季後賽的表現，卻只給出「C-」評價，直言：「以他之前的表現來看，現在還不夠好。」
打擊數據確實下滑 前名將點關鍵
攤開大谷翔平前4戰數據，僅繳出2成5打擊，有1轟、4分打點，攻擊指數0.711，沒有盜壘。在G1繳出雙安，且包含1支陽春砲後，表現明顯下滑，G2、G3總共8個打席，只敲出1支安打、吞下4次三振。
曾榮獲2屆明星三壘手的Todd Frazier，在節目中評價大谷翔平的表現只有「C-」，並補充說明道：「以他之前的表現來看，他現在的狀況還不夠好，他必須在重要的比賽能挺身而出。他是道奇的開路先鋒，所以必須為球隊帶來動力，當然打出全壘打很令人振奮，但我更希望看到他上壘。」
同在節目中的前明星捕手A.J. Pierzynski，則指出「MVP打線」成員Mookie Betts曾在系列賽的關鍵時刻挺身而出，而Freddie Freeman是帶傷上陣，反觀大谷翔平的狀態不好不壞，也許只是他最輝煌的時刻還沒到來。
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攤開大谷翔平前4戰數據，僅繳出2成5打擊，有1轟、4分打點，攻擊指數0.711，沒有盜壘。在G1繳出雙安，且包含1支陽春砲後，表現明顯下滑，G2、G3總共8個打席，只敲出1支安打、吞下4次三振。
曾榮獲2屆明星三壘手的Todd Frazier，在節目中評價大谷翔平的表現只有「C-」，並補充說明道：「以他之前的表現來看，他現在的狀況還不夠好，他必須在重要的比賽能挺身而出。他是道奇的開路先鋒，所以必須為球隊帶來動力，當然打出全壘打很令人振奮，但我更希望看到他上壘。」
同在節目中的前明星捕手A.J. Pierzynski，則指出「MVP打線」成員Mookie Betts曾在系列賽的關鍵時刻挺身而出，而Freddie Freeman是帶傷上陣，反觀大谷翔平的狀態不好不壞，也許只是他最輝煌的時刻還沒到來。