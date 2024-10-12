MLB美國職棒大聯盟在今（12）日進行國聯分區系列賽的G5殊死戰，提前遭到聽牌的洛杉磯道奇，將在主場聖地牙哥教士，一求逆轉劣勢並前進分區冠軍賽。生涯繳出218轟的前明星三壘手Todd Frazier，近日在一檔名為「Foul Territory」的Podcast節目中，針對道奇日籍球星大谷翔平在季後賽的表現，卻只給出「C-」評價，直言：「以他之前的表現來看，現在還不夠好。」

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打擊數據確實下滑　前名將點關鍵

攤開大谷翔平前4戰數據，僅繳出2成5打擊，有1轟、4分打點，攻擊指數0.711，沒有盜壘。在G1繳出雙安，且包含1支陽春砲後，表現明顯下滑，G2、G3總共8個打席，只敲出1支安打、吞下4次三振。

曾榮獲2屆明星三壘手的Todd Frazier，在節目中評價大谷翔平的表現只有「C-，並補充說明道：「以他之前的表現來看，他現在的狀況還不夠好，他必須在重要的比賽能挺身而出。他是道奇的開路先鋒，所以必須為球隊帶來動力，當然打出全壘打很令人振奮，但我更希望看到他上壘。」

同在節目中的前明星捕手A.J. Pierzynski，則指出「MVP打線」成員Mookie Betts曾在系列賽的關鍵時刻挺身而出，而Freddie Freeman是帶傷上陣，反觀大谷翔平的狀態不好不壞，也許只是他最輝煌的時刻還沒到來。

▲上一場比賽大谷翔平在第4局因罕見情況而被觸殺在本壘前，回到休息室憤怒大吼，對此大谷本人表示自己已經忘記此事了，也認為在比賽中有點情緒不是壞事。（圖／美聯社／達志影像）
▲上一場比賽大谷翔平在第4局因罕見情況而被觸殺在本壘前，回到休息室憤怒大吼，對此大谷本人表示自己已經忘記此事了，也認為在比賽中有點情緒不是壞事。（圖／美聯社／達志影像）
▲國聯分區系列賽洛杉磯道奇對決聖地牙哥教士G5，教士隊先發達比修有面對同胞強打大谷翔平，讓對方3打數無安打，還三振了2次，成功用速差、位置和球種擾亂打擊節奏，完美壓制。（圖／美聯社／達志影像）
▲國聯分區系列賽洛杉磯道奇對決聖地牙哥教士G5，教士隊先發達比修有面對同胞強打大谷翔平，讓對方3打數無安打，還三振了2次，成功用速差、位置和球種擾亂打擊節奏，完美壓制。（圖／美聯社／達志影像）

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