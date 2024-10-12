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▲劉德華改當演員後不忘理髮技巧，平時也會幫自己修剪頭髮。（圖／翻攝自鳳凰網Ifeng YouTube）

▲劉青雲（左）、周潤發（右）都當過郵差，據傳兩人曾在同一間郵局工作過。（圖／翻攝自香港金像獎臉書、微博）

▲梁朝偉當過電器銷售員，後來報考演員訓練班，還曾因此跟媽媽大吵一架。（圖／梁朝偉IG）

▲張家輝（白衣）在當演員前曾是警察，他也曾在多部電影中飾演刑警。（圖／華映娛樂提供）

並不是每個偶像生來就知道自己會當明星，很多藝人都是在職場模爬滾打後才走向璀璨星光大道，例如天王劉德華，年輕時曾做過髮型師，據傳還幫曾志偉理髮過。而港星周潤發、劉青雲都是影帝級人物，兩人在出道前也曾當過郵差；「不老男神」梁朝偉出道前的職業更酷，當過電器售貨員；常演警匪片的張家輝，出道前則真的是一名員警，令人意外。即將來台開唱的劉德華，不僅是當紅天王，更曾是一名髮型師。劉德華曾在節目上幫知名主持人魯豫洗頭、剪過頭髮，他透露年輕時曾因為家道中落去學美髮，還開過兩間髮廊，後來才入行拍戲。轉行後的劉德華始終沒忘過美髮技巧，他不僅會幫自己剪頭髮，也曾幫過曾志偉、湯鎮業等人做造型，天王的「隱藏技能」相當厲害。60歲的劉青雲和69歲的周潤發，都曾拿過香港金像獎最佳男主角，是影帝級別的人物，兩人也有過類似的經歷。劉青雲出道前是安分守己的郵差，他說當初眾人都鼓勵他去報考演員訓練班，他才從此踏進演藝圈。周潤發小的時候則是因為家境貧困，17歲就輟學開始到處打工，據悉他曾當過擦鞋工、辦公室助理和郵差，和劉青雲曾在同一間郵局工作過。梁朝偉的父母在他小時候就離異，梁朝偉跟妹妹由媽媽獨自扶養，為了貼補家計，他15歲就輟學去工作，當過報童和電器推銷員。梁朝偉說當時自己從沒想過要去演戲，甚至覺得他一輩子最厲害就是一名銷售經理，但最後在好友周星馳的不斷鼓勵下，才去報考無綫電視藝員訓練班。梁朝偉說當時他的媽媽很不能理解，痛批周星馳帶壞小孩，甚至還罵梁朝偉：「衰仔！一塊錢我都不會給你」，讓梁朝偉至今都難以忘懷。曾兩度拿下金像獎最佳男主角的影帝張家輝，在進入演藝圈前是一名貨真價實的香港警察，編號17560。張家輝曾在採訪時說過，自己的爸爸也是一名警察，他畢業於警校，本來想轉當CID（刑警）但上級一直不批准他調職，他才下定決心離職，改行當演員。後來張家輝在多部警匪劇中嶄露頭角，也是演過重案組刑警，算是在電影中成功圓夢。