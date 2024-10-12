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基隆市長謝國樑罷免投票將於明（13）日舉行。資深媒體人黃揚明日前預測結果，要是謝國樑勝利，領先幅度相當多（如1萬票以上），就能證明國民黨及謝國樑的動員效果強，謝幾乎篤定可在2026順利連任。而民進黨及青鳥的大罷免策略可能會有所修正，甚至連立法院總預算的僵局都將迎刃而解。黃揚明日前整理幾種結局狀態，以及後續可能效應。首先，是「罷免方勝利」情況。同意罷免票數超過罷免門檻76,979票（中選會公告為7萬7700張），且不同意罷免票數低於同意罷免票數，代表罷免案成功，謝國樑倒台，將進入市長補選。民進黨及青鳥士氣大振，大罷免時代來臨，國民黨區域立委人人自危，國會朝野對峙態勢將更明顯。黃揚明續指，同意罷免票數未達罷免門檻76,979票（中選會公告為7萬7700張），但不同意罷免票低於同意罷免票數，罷免雖不成功，謝國樑剩餘任期將極度艱困，對2026連任非常不利；民進黨及青鳥士氣提升，後續針對國民黨立委的罷免仍有高機率發動。黃揚明再指，同意罷免票數超過罷免門檻76,979票（中選會公告為7萬7700張），不同意罷免票數高於同意罷免票數，但領先幅度相當小（如5千票以內）。罷免案雖沒過關，但已嚇出謝國樑及國民黨一身冷汗，未來謝國樑施政將備受挑戰，2026連任也會特別艱辛。黃揚明再舉例「謝國樑勝利」情況。同意罷免票數未達罷免門檻76,979票（中選會公告為7萬7700張），且不同意罷免票數不但高於同意罷免票數，領先幅度相當多（如1萬票以上），若不同意罷免票能衝到選舉人總數的30%，也就是92,375票，就能證明國民黨及謝國樑的動員效果強，而罷免方則顯得虛張聲勢，謝國樑剩餘任期施政順暢，在沒有其他重大錯誤發生的狀況下，謝幾乎篤定可在2026順利連任。而民進黨及青鳥的大罷免策略可能會有所修正，甚至連立法院總預算的僵局都將迎刃而解。黃揚明再指，同意罷免票數雖達罷免門檻76,979票（中選會公告為7萬7700張），但不同意罷免票數高於同意罷免票數，領先幅度相當大（如1萬票以上）。證明雙方動員能量都不弱，只是謝國樑陣營更勝一籌，對謝國樑未來尋求連任仍較有利，不過朝野對峙態勢不會有太大變化。「罷免就是投票率的戰爭，就看雙方最後階段衝刺能否把每一票都催出來」。