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▲張友驊本月3日在外散步不慎跌倒，當場失去生命跡象，緊急急救後雖恢復心跳，然而送醫後依然沒有醒過來，在11日辭世。（圖／張友驊 YT）

▲有報導指出張友驊死因並非單純因為跌倒導致。（圖／陳琴富 臉書）

69歲資深名嘴張友驊於10月3日與妻子散步時，不慎滑倒導致頭部撞擊地面，當場失去生命跡象。經救護人員到場實施心肺復甦術及AED搶救後，張友驊恢復呼吸和心跳，隨後被送往醫院進行進一步治療。然而經過多日搶救，腦部病變嚴重依然未有好轉，最終於10月11日不幸離世，讓外界一片惋惜。然而有報導指出，張友驊的死因並非單純的跌倒導致，而是疑似因「心因性內科疾病」發作。3日傍晚張友驊與妻子在台北市吳興街散步時，疑因不慎踢到花圃而失足倒地，頭部重擊地面後當場昏迷。妻子見狀連忙向一旁的吳興街派出所求救，救護人員到場後，張友驊已經無呼吸心跳，以自動體外心臟電擊去顫器（AED）及心肺復甦術（CPR）急救過後，張友驊的呼吸心跳暫時恢復，但仍處於昏迷狀態，隨即被送至醫院，搶救多日後仍宣告不治。根據《TVBS新聞網》報導，張友驊的死因可能並非單純因摔倒造成，而是疑似因為而是疑似因「心因性內科疾病」突發，導致失去意識後跌倒撞擊頭部。張友驊被送入加護病房後，醫師採取低溫療法以減少腦部損傷，然而他的情況仍持續惡化，無法清醒。根據《中時新聞網》報導，好友陳琴富透露，張友驊腦部病變嚴重，遲遲沒有醒過來，醫師觀察了幾天後，病情依然未有好轉，最終張友驊的妻子才忍痛做出決定，選擇拔除維生儀器，讓他平靜離世。