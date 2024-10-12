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▲台北市副市長李四川幫謝國樑車掃。（圖／國民黨基隆市黨部提供）

▲台北市副市長李四川喊話，罷免案讓基隆市府沒辦法好好做事，希望明天就把罷免終止。（圖／國民黨基隆市黨部提供）

基隆市長謝國樑罷免投票案將於明（13）日登場。今天接連有藍營大咖到基隆輔選車掃，一早由台北市副市長李四川打頭陣。謝國樑透露，自己前兩天特別打給李四川，「說川伯！可不可以再請你過來一下，幫忙國樑！」李四川也喊話，罷免案讓基隆市府沒辦法好好做事，希望明天就把罷免終止。今天晚上將舉辦「守護基隆，守護國會」造勢晚會，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等大咖都會出席，不過台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜兩大王牌都不會出席，取而代之的是，李四川、盧秀燕、韓國瑜白天將陪謝車掃。謝國樑在車掃前致詞時提及，剩下大約12小時，競選活動就要結束，自己做了很多對基層、市政有幫助的工作，李四川是重要前輩，他一定能了解。謝國樑提到，上次李四川來基隆陪自己看完騎樓整平政績後，掀起很多討論，卻又掀起前市府從104年就任後到109年，整整6年，沒有做過任何一條騎樓整平，這事實也被揭露。希望藉由李四川在新北、高雄、台北市的市政經驗，指導自己將市政環境指導更完善。謝國樑更透露，他前兩天特別打給李四川，「說川伯！可不可以再請你過來一下，幫忙國樑！」他明明是假日，卻還撥空過來，也很巧在邀請李四川來時，並不曉得立法院長韓國瑜也要過來，「上午川伯、下午韓院長，對基隆市幫助很大！」最重要是市民一定要出來投票。李四川也說，因為明天就要投票，拜託所有基隆鄉親，一定要出來投不同意票，說實在，不同意罷免的人會認為，反正不罷免就不投，但是要罷免的人一定會出來投票，所以今天再一次到基隆，希望請所有基隆鄉親，明天一定出來投不同意罷免票。李四川提到，上禮拜颱風來，他看到基隆，包括新北金山、萬里、高雄，在極端氣候下，發生土石流、淹水，這半年來，很少有這麼大的大雨，但是謝國樑為了罷免，也沒有讓基隆市政府好好做事，是不是明天就把罷免終止？讓罷免案就到明天，不要再有這事，讓市政府能夠好好工作。