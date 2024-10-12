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▲▲TWICE成員們體驗一日咖啡廳店員，換上制服親自為粉絲服務。（圖／翻攝自小紅書）

▲子瑜親自端餐點上桌，還去街頭派發傳單，可愛笑容融化網友。（圖／翻攝自小紅書）

南韓人氣女團TWICE的台灣籍成員周子瑜上個月發行首張個人SOLO迷你專輯《About TZU》，大獲好評，近日子瑜也被拍到現身咖啡店當起「店花」，只見她身穿服務生制服，看起來清純可愛，打工端咖啡的模樣像極了小仙女，讓粉絲不停搶合照，子瑜甜美的笑容也融化人心。除了子瑜外，TWICE全員也都在咖啡廳打工當店員，拍攝節目，近距離親自服務粉絲，超級親切。子瑜日前和隊友登上綜藝節目，到咖啡廳當一日店員體驗打工人生，目前該集節目還未播出，但許多粉絲曝光側拍畫面；只見子瑜和娜璉不僅親自端咖啡，還上街派發傳單，讓路人看傻了眼，還以為怎麼有這麼漂亮的店員。粉絲認出是TWICE後，也開心上前拍照留念，近距離互動讓人超級羨慕。除了子瑜外，只見TWICE成員都換上白色襯衫搭配咖啡色圍裙，看起來清新又專業，Sana、Mina親自幫顧客點餐，彩瑛、志效幫忙沖泡咖啡，定延幫粉絲打包外帶，Momo也小心翼翼端餐點送到顧客桌上，女孩們親力親為的模樣超級可愛。錄製結束後，TWICE也親自向現場聚集的粉絲揮手道謝，超有親和力。畫面曝光後大家看了也紛紛留言，「周子瑜笑起來 世界都停止了 我也跟著傻笑」、「定延簡直就是正港的咖啡店老闆，戴眼鏡美爆帥炸！是說能喝到這TWICE咖啡，也太幸福了吧」、「哪間咖啡廳內場外場全員都那麼漂亮 一定每天都客滿」、「咖啡店可能不會再有今日的營業額了」、「太棒了吧，好羨慕當天的客人」、「這是世界上最美最香的咖啡店」。