我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜及行政院長卓榮泰昨邀藍綠白黨團三長吃「和解飯」，對此，前立委邱毅今（12）日表示，他早說過這是個鴻門宴，而這次在野黨出手精準，一招便擊中總統賴清德的七寸之地，就是退回總預算案，「這一招打蛇打七寸讓賴清德急了！」卓榮泰、韓國瑜昨中午與朝野黨團幹部餐敘，國民黨團總召傅崐萁事後表示，對於今天的飯局「非常遺憾」，行政院還沒有學習尊重民意；民眾黨團總召黃國昌也說，蠻令人遺憾，本以為行政院利用聚會提出具體解決方案，但會中除了聽到民進黨團幹部重新回到上會期，將法案通過前所講的話，重新說一次，至今沒有聽到具體方案。對此，邱毅在臉書指出，昨天朝野的和解飯不歡而散，破局了，這是預料中的事，他早說過，這個和解飯是會無好會，宴無好宴，就是個鴻門宴，「在野黨不上當，不上賊船，是明智之舉，正確的選擇」。邱毅說，不能不承認，賴清德是很狡猾的，找了卓榮泰做行政院長，然後在總統府設置三個委員會，架空卓榮泰，這一來賴清德有權無責，便可以肆意妄為，所有爭議由枱面上的卓榮泰承受，賴則在後面操控全局，坐擁權力和資源。邱毅提到，這次在野黨出手精準，一招便擊中賴清德的七寸之地，就是退回總預算案，然後嚴守程序委員會，不讓總預算案闖關，「這一招打蛇打七寸讓賴清德急了，總預算沒過，許多綁地方樁腳的建設案無法進行，收買媒體和名嘴佈建網軍的費用也無着落，連討好美國打通天地線的經費都跳票了，更重要是想貪污中飽私囊都難」。邱毅提到，賴清德導演一場朝野和解飯局，給在野黨製造輿論壓力，嫁禍給韓國瑜和在野黨，最好讓韓國瑜與傅崐萁等人出現矛盾。邱毅認為，這招移禍江東，借刀殺人的把戲，就惺惺作態地上演了，不過，賴清德還是棋差一著，算錯了一點，他不出面，找卓榮泰召集和解飯，誰不知卓榮泰只是傀儡，誰耐煩與傀儡和解，所以和解飯破局本是預料中事。不過，邱毅也說，傅崐萁現在可順勢提出和解三條件，第一，賴清德親自出面，展現朝野和解的誠意；第二，賴清德到立法院做報告，並接受在野黨即問即答的質詢；第三是要求行政院儘速提出總預算案修正版本，回應社會的質疑聲浪。