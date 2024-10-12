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明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜邀行政院長卓榮泰與朝野黨團三長昨日赴點水樓共進「和解飯」，但傳出行政院未準備解決方案而破局。不過，民進黨立委吳思瑤則表示，朝野僵局已破冰。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（12）日表示，行政院未提出任何解決方案，「感覺是花了一個多小時，聽民進黨的人在嘻嘻哈哈，不知道有什麼意義！」黃國昌12日上午出席「眾情眾義」新北捐血活動，媒體一開始詢問民進黨團稱「和解飯」不是破局、而是破冰？他受訪時表示，全國人民都期待執政黨拿出具體方案，不是只有口中善意，昨天聚會前一再表明吃飯不是重點，重點是民進黨認為台灣是否還是法治國家、是否應該依法行政？他無法理解行政院怎麼不依法編列預算，昨天很遺憾，飯全都吃了，但行政團隊沒拿出任何解決方案，跟總統賴清德國慶文告一樣說一套做一套。傳出在餐會中「一口飯都沒有吃」？黃國昌回應說，他本來就不是去吃飯，本來也沒有吃午餐的習慣，一開始就有跟韓國瑜院長表明謝謝邀約，但他認為，昨天聚會是要解決問題，不是吃飯。媒體詢問行政院態度是否寸步不讓？黃國昌說，昨天大家都在等卓榮泰院長開尊口，並提出解決方案，但從頭到尾卻隻字未提，民進黨團代表化身行政院代表一直覆述7月16日以前提出的狀態，讓人感到非常困惑，「昨天是想要大家坐時光機回去7月16日嗎？」黃國昌直言，行政院根本沒有提出任何解決方案，「我老實說，我個人從頭到尾感覺是，花了一個多小時，聽民進黨的人在嘻嘻哈哈，不知道有什麼意義！」全國人民期待的不是看一群人吃飯，期待的是執政黨拿出具體解決方案，10月10日賴清德不是透過媒體才說執政黨有善意，但行政院長沒有解決方案，這是甚麼善意？若行政院都沒壓力，是否會因為時間壓力而妥協？黃國昌強調，台灣是法治國家，「可以容忍政府不依法行政嗎？可以容忍行政部門對國會三讀通過的法律完全無視、踐踏人民受到法律保障的權利嗎？ 」媒體追問韓國瑜說餐敘是朝野溝通平台，下次是否還會參加「和解飯」？他表示，要想清楚聚會目的，如果只是單純吃飯、嘻嘻哈哈，這應該不是全國人民樂於看到的事情。