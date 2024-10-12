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在十月五日的國慶晚會上，賴清德總統在致辭中提出了「祖國論」的概念，指出113年的中華民國，其實只存在於75年歷史的中華人民共和國及75歲以上國民的「祖國」。這番話引發了泛藍陣營的多元反應。部分藍營人士對賴清德的言論表示肯定，認為他向中華民國靠攏，展現了對中華民國的認同。然而，也有泛藍人士質疑賴清德的說法，批評這只是另一種升級版的「兩國論」。原本答應出席國慶典禮的前總統馬英九，因質疑賴清德提出「新兩國論」，最終拒絕參加。有人質疑賴清德的動機，但這些質疑或許過於複雜。賴清德提出「祖國論」，向中華民國靠攏，並認同中華民國是台灣的國家，實際上等同於他公開承諾不推翻中華民國，也不試圖建立「台灣國」。這樣的表態相當於放棄「台獨立場」。因此，應給予他支持、鼓勵，強化其改變的信心，而非持續批評、質疑或懷疑其動機。若一味指責，將使他別無選擇，甚至可能被迫走向更對立的立場。國民黨長期以來以反對為主，從自身立場出發維護兩岸關係的掌控權與話語權，將其視為「獨門生意」及政治武器來打擊民進黨。結果，越反台獨，台獨與台派的實力反而愈加壯大。民進黨在兩岸交流上缺乏參與與進步空間，聽不到掌聲，只剩歇斯底里的指責與謾罵，導致其只能朝反方向努力，並用激烈手段回應國民黨。雙十國慶本應是家庭團聚的時刻，卻因藍綠對立而成為「家門不幸」，激發出藍綠統獨的口水戰，讓老百姓仿佛目睹街頭幫派鬥毆，感到無奈與厭煩。這場持續了30多年的論戰，讓年輕世代對「藍綠惡鬥」極為反感，認為「擁有權力的老人忙著打架，無心為小草們設想未來」，結果小草們的唯一選擇只能是柯文哲。台灣的未來不僅依賴自身實力的提升，也受國際環境變動的影響。回顧過去，蔣經國在面對嚴峻外部環境時，專注於經濟發展，展現出化險為夷的智慧。藍綠兩黨若能借鑑蔣經國應對困境的策略，便能找到擺脫意識形態泥淖的路徑。1970年代，中華民國被迫退出聯合國，陷入國際孤立，蔣經國認清「國家首重自立自強，自助人助」的重要性，推動十項建設，並在1980年代成立台灣第一家半導體公司聯電，奠定強勁的經濟基礎。1979年台美斷交時，台灣因政府專注提升產業與國防實力，逐漸成為全球科技強國。今日台灣的經濟成就，無不受惠於當年蔣經國務實政策應對國際困境的智慧。近年來，台灣半導體產業的崛起提升了地緣政治地位，從過去的「可有可無」變成美國及其他科技大國不可或缺的合作夥伴。蔣經國所奠定的基礎，不僅強化了國家經濟實力，也提升了外交自主性與話語權。然而，今日藍綠政黨在統獨問題上相互拉扯，陷入不必要的意識形態爭鬥，耗費大量資源。若藍綠無法如蔣經國般務實，僅在意識形態上廝殺，將錯失發展良機。藍綠在統獨議題上的爭論，本質上是「情感國家」與「憲法國家」的對立。民進黨強調「台灣」的主體意識，訴諸選民的情感認同；國民黨則堅持「中華民國」的憲政框架，試圖維護法理上的國家地位。然而，國民黨的「憲法國家」論述無法打動年輕世代，反而讓民進黨「台灣是我們的國家」的情感訴求更易贏得選民共鳴。在台灣的統獨論戰中，情感往往比理性更具影響力。統獨議題涉及歷史記憶與族群經驗，讓人們基於安全感與歸屬感形成深刻的情感認同。這種「情感國家」的概念，使民進黨長期主張的「台灣獨立」更易被選民接受。每逢選舉，民進黨善於激起選民情感共鳴，以「你是選台灣的總統，還是中華民國的總統？」引導選民認同，構建「台灣優先」的共識。相比之下，國民黨強調「中華民國」的憲法定位，對許多台灣人而言顯得冷硬，難以引起共鳴。尤其在年輕人心中，「台灣」代表的是一個親近、充滿活力的家園，而「中華民國」則多停留在法理與歷史框架，未能深入民心。國民黨若要突破選民局限，必須放棄否定「台灣」作為情感國家的存在，並調整其憲法國家的論述方式。憲法的意涵固然重要，但若一味強調「台灣不是一個國家」，只會疏遠民心。若能尊重民眾心中對「台灣」的認同，國民黨便能在堅守法理基礎的同時，獲得情感上的理解與支持。根據政治大學選舉研究中心的長期調查，2023年，認同自己為「台灣人」的比例穩定在六成以上，而認同自己為「中國人」或「中國人和台灣人」的僅占34.4%。這樣的6比4結構，形成了民進黨在選舉中穩固的支持基礎。藍綠兩黨圍繞統獨議題的激辯，也逐漸定型在這個比例上，短期內難以大幅改變。這樣的比例對國民黨形成了一道「天花板」。若無法突破「民國派」的4成支持基礎，便難以在選舉中取得優勢。因此，國民黨若能在「情感國家」與「憲法國家」間找到平衡，並針對選民心理調整論述方式，或可爭取更廣泛的支持。國民黨一直強調憲法框架中的國家定位，卻在「台灣派」選民中缺乏情感共鳴。民進黨透過「台灣優先」的情感訴求，將自身形象塑造成「愛台灣」的政黨，使選民更易產生情感聯繫。國民黨要突破這一「天花板」，須真正實現「本土化」，才能在台灣人的情感認同中佔有一席之地。早在蔣介石和蔣經國時期，國民黨便重視台籍人才的培養，以推動黨的本土化。然而，由於黨內深藍派始終掌握話語權，台灣本土派難以真正取得主導權，導致國民黨政策論述無法以本土思維敘事，來爭取台派選民支持。若無法公平對待黨內本土藍，國民黨便難以獲得台灣的信任與認同。要真正實現本土化，國民黨不僅應吸納更多本土聲音，還應調整態度，尊重並理解台灣民眾的情感認同，而非一味以「台獨」加以批判。如此，國民黨方能拉近與選民的距離。在統獨問題上，「維持現狀」已成為台灣多數民眾的主流選擇。根據調查，超過八成的台灣民眾傾向於廣義的維持現狀，這一比例自1994年的71.9%增長至2023年的88.8%。「維持現狀」不僅是政治口號，更代表台灣人民渴望和平、穩定生活的共同追求。「維持現狀」如同老子所言的「無為而無不為」，是一種動態平衡，讓台灣在不統不獨的基礎上，靈活應對兩岸關係與國際局勢的變化。這並非毫無作為，而是順應自然，靈活應對。若堅持此務實策略，台灣便能在變動環境中保有一席之地。藍綠兩黨應認識到，人民對「維持現狀」的支持是一種對和平穩定的需求，無論是激進的統獨立場，都不符合大多數選民意願。若政黨能尊重這一共識，則能在意識形態的拉扯中找到共同前進方向。要擺脫統獨的「義和團」式對立，藍綠應超越意識形態，回歸經濟發展、民生改善與國際參與等核心議題。台灣民眾不需要一再重複的選舉口號，而是穩健的政策、務實的發展與穩定的社會環境。國民黨與民進黨若能放下對立，尊重多數民眾意願，共同致力於維持現狀，台灣的未來將更穩定且具發展潛力。兩岸關係成為台灣的難題，其根本在於內部對歷史認知的分歧，尤其在「台灣派」與「民國派」之間形成不同視角，主要體現在對抗日戰爭、十月二十五日的「光復節」及皇民身份的理解上。首先，在抗日戰爭的看法上，「民國派」視這場戰爭為中華民族對抗侵略的光榮勝利，並以此為榮；而「台灣派」則認為這段歷史充滿矛盾，許多台灣人以日本臣民身份參戰，甚至有數萬人為日本犧牲。因此，對台灣派而言，這場「抗日勝利」並非全然光榮，反而帶有複雜的歷史記憶。其次，關於十月二十五日的「光復節」，「民國派」將這一天視為台灣回歸中華民國的歷史時刻，象徵台灣的「光復」；但「台灣派」中有些人認為，這只是換了一個新的統治者，從日本轉為國民黨政府，並不完全符合「回到祖國」的定義，對他們而言，更像是從殖民統治轉換到另一外來政權。最後，關於皇民身份的認同，「民國派」通常譏笑那些接受或不以皇民身份為恥的台灣人，視其為屈辱象徵；而台灣派則認為，成為「皇民」是大清帝國無力保護下的歷史產物，是無奈之選。他們甚至反問民國派，大清帝國曾統治漢人兩百多年，漢人當時同樣適應了清朝統治，並未全然反抗。這三個例子展現出台灣內部的歷史認知分歧，凸顯台灣派與民國派在歷史記憶與身份認同上的差異，這些差異影響了兩岸關係在台灣的討論，也成為難以化解的分歧根源。若無相互尊重，且不願意理解對方因歷史經歷不同而產生的不同認知，則無法達成諒解與和解。台灣的統獨議題本是難以解決的困局，然而，若藍綠能放下意識形態對立，便能從中解放。以「大象無形，無形勝有形，無為而無不為」的智慧擁抱現狀，台灣可以專注於經濟與社會發展，在國際舞台上爭取更大的發言權。唯有如此，台灣才能擺脫統獨羈絆，成為真正穩定且具競爭力的國家。賴清德總統既然認同中華民國，有機會就要好好研究歷史人物蔣介石。蔣來台後，將台灣視為中華民國的「復興基地」，帶來台灣命運的轉變。他始終堅持國家獨立與人民自由的重要性，認為一個國家若無獨立主體性，必然受制於外力，難以走出自己的最佳道路。蔣介石的國家主體性思想亦影響了藍綠政黨的現代觀點。如今，藍綠皆應具備自尊自信，維護台灣的自主性，拒絕成為他國棋子，以保障台灣的長久利益。在此基礎上，蔣經國進一步發展經濟，使台灣實力得以厚植，讓人民生活富裕、增添自信。在當前局勢中，藍綠政黨若能效法蔣氏的國家獨立與自主精神，以國家利益為重，對內團結，對外穩健，才能為台灣謀求最有利的未來。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com