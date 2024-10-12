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洛杉磯道奇隊今（12）日在國聯分區系列賽G5於主場以2：0擊敗聖地牙哥教士隊，系列賽以3勝2敗的成績晉級國聯冠軍賽。大谷翔平這一場比賽4支0，沒有敲出安打，但他賽後相當開心地迎接MLB生涯首次季後賽系列賽勝利，與隊友一起「開香檳」，直言：「這是一個艱難的系列賽，但我們打得很棒。」這一場比賽道奇隊靠著山本由伸5局無失分的好投打下勝利基礎，再加上Blake Treinen等4名牛棚投手輪流上場後援，全場只讓教士隊打者敲出2支安打，打線則靠著Kike Hernandez及Teoscar Hernandez的兩發全壘打，終場以2：0完封對手。大谷翔平今天雖然未能完成對達比修有的復仇，但他仍為球隊這一場重要的勝利以及球隊取得晉級門票感到開心，他在系列賽首戰關鍵的3分砲，也為晉級做出重大貢獻，G5賽後他開心地和隊友享受「香檳浴」「很高興我們贏了。」回顧這系列賽5場比賽，大谷翔平說道，「無論誰上場，都努力為這個團隊貢獻。我認為這是一個每個人都有所發揮的系列賽。（山本）由伸投得很棒，我認為牛棚也表現得很出色。」大谷翔平今天大多數神情凝重，奪勝後終於開心地笑了，拿起櫃子裡準備好的香檳。他為隊友Will Smith倒酒，與大家分享自己的喜悅。他戴上了泳鏡，並在接受山本由伸受訪時，朝這位日本國家對後輩的臉猛噴香檳。