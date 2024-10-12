《原子少年2》最新一集特別邀請到來自日、韓、菲、泰4國的男團，展開熱烈的海外男團交流賽，引發熱烈迴響大獲成功，海外男團們一致讚揚節目國際化，韓團NCHIV還大秀中文唱了《想見你想見你想見你》，菲律賓人氣團體SB19則表示非常榮幸，並直呼很希望菲律賓也有這樣的選秀節目！
日團D.O.L.讚少年們有才華 盼未來在日本見面
來自日本的D.O.L.團員大讚《原少A2》集結了許多才華洋溢的人，非常推薦大家觀看。6位成員更戴著「I love 原子少年」的LED眼鏡互動，拋向觀眾嗨翻全場，除了希望能再度踏上台灣以外，也很期待將來能邀請《原少A2》的選手們到日本節目演出，進行更深入的交流。
韓團NCHIVE秀中文歌 體驗台灣夜市享受美食
韓國男團NCHIVE帶來青春活力的表演，並特別演唱了中文歌《想見你想見你想見你》，標準的發音讓觀眾驚喜不已。成員們也表達對原子少年的欣賞，期待能在韓國再次見面。在錄製節目的空檔，3位原子少年成員Alex、鄭彫秦、Vin陪同NCHIVE團員體驗台灣夜市，品嚐小籠包、臭豆腐，被美食征服的他們，對台灣夜市文化讚不絕口。
菲律賓天團SB19強勢登場 期盼本國也有類似節目
SB19在菲律賓當地是超紅的人氣團體，他們帶來了全球熱播的《GENTO》，強大氣場震撼全場。SB19謙虛地提到此次受邀參加《原少A2》對他們而言是非常棒的機會，希望這次的表演能讓大家對他們留下深刻印象。並希望菲律賓能有更多類似的偶像選秀節目，為當地偶像文化提供更多平台和機會。
泰國PERSES全球首跳新曲 少年們力挺到底
泰國男團PERSES特別帶來還尚未發行的新單曲《BODYGUARD》，在《原少A2》進行全球首跳，力求完美的成員們為此排練到深夜。少年們相挺新朋友，紛紛在個人社群平台上轉發支持新歌，還和PERSES進行了舞蹈挑戰，連身為《原子少年》第一季學長的VERA團員蔡朕與孟維也加入，雙方互相cover了彼此的歌曲《BODYGUARD》和《Find No End》。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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來自日本的D.O.L.團員大讚《原少A2》集結了許多才華洋溢的人，非常推薦大家觀看。6位成員更戴著「I love 原子少年」的LED眼鏡互動，拋向觀眾嗨翻全場，除了希望能再度踏上台灣以外，也很期待將來能邀請《原少A2》的選手們到日本節目演出，進行更深入的交流。
韓團NCHIVE秀中文歌 體驗台灣夜市享受美食
韓國男團NCHIVE帶來青春活力的表演，並特別演唱了中文歌《想見你想見你想見你》，標準的發音讓觀眾驚喜不已。成員們也表達對原子少年的欣賞，期待能在韓國再次見面。在錄製節目的空檔，3位原子少年成員Alex、鄭彫秦、Vin陪同NCHIVE團員體驗台灣夜市，品嚐小籠包、臭豆腐，被美食征服的他們，對台灣夜市文化讚不絕口。
菲律賓天團SB19強勢登場 期盼本國也有類似節目
SB19在菲律賓當地是超紅的人氣團體，他們帶來了全球熱播的《GENTO》，強大氣場震撼全場。SB19謙虛地提到此次受邀參加《原少A2》對他們而言是非常棒的機會，希望這次的表演能讓大家對他們留下深刻印象。並希望菲律賓能有更多類似的偶像選秀節目，為當地偶像文化提供更多平台和機會。
泰國PERSES全球首跳新曲 少年們力挺到底
泰國男團PERSES特別帶來還尚未發行的新單曲《BODYGUARD》，在《原少A2》進行全球首跳，力求完美的成員們為此排練到深夜。少年們相挺新朋友，紛紛在個人社群平台上轉發支持新歌，還和PERSES進行了舞蹈挑戰，連身為《原子少年》第一季學長的VERA團員蔡朕與孟維也加入，雙方互相cover了彼此的歌曲《BODYGUARD》和《Find No End》。
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《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
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8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
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