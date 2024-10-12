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▲李洋說自己喜歡看NBA，隨著該聯盟將要開季，他也開始更多關注這項賽事。（圖／記者黃建霖攝）

▲李洋開始進行教學。（圖／記者黃建霖攝）

奧運羽球男雙金牌國手李洋今（12）日在台北體育館參加第7屆「羽你同行國小暨親子分齡賽」，他在巴黎奧運之後選擇退役，目前選手生涯僅剩下年終總決賽的賽程。退役之後的他致力於推廣運動，希望能讓民眾愛上不一樣的體育活動，他也透露自己近期有關注正準備開打的NBA賽事，喜歡聖安東尼奧馬刺和邁阿密熱火隊的球風。李洋在日前的台北羽球公開賽與金牌搭檔王齊麟再次合拍，可惜不敵劉廣珩／楊博涵，最終在男雙16強出局，也結束自己在主場的最後一舞。目前李洋在國體大任教，他之後還要和王齊麟在已經取得資格的年終賽進行最後一次合拍。李洋說自己目前「99%」重心都放在教學，不會過多地進行比賽備戰。而談到自己目前上課的經驗，李洋認為接觸到的學生都蠻好帶的，自己的教課風格會制訂好規則，讓大家自己去遵守，「畢竟他們都是成人，希望能用更多理性的方法去和他們溝通。」至於在上課規則方面，他則笑說主要是不要遲到，然後要有禮貌，看到學長、前輩要問好。談到這次參加「羽你同行國小暨親子分齡賽」，李洋說自己小時候也有接觸到這種活動的經驗，給自己留下深刻回憶，很喜歡這種親子共同參加比賽的感覺。他強調運動也不是只有競技方面，「推廣運動不是把每個人都變成運動選手，而是大家喜歡上這項運動。」他退役之後，也希望致力於推廣各種運動項目，而不僅僅是羽球。近期NBA開始進行2024-25賽季的熱身賽，李洋說自己喜歡看NBA，隨著該聯盟將要開季，他也開始更多關注這項賽事，「有特別看馬刺隊的比賽，他們有Victor Wembanyama，目前算是馬刺球迷，但也蠻喜歡熱火的，這兩支球隊都很強調紀律性和拚盡全力。」