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心因性猝死發生率萬分之5 存活率僅5~10%





▲小鬼黃鴻升2022年9月因心因性猝死離世。（圖／NOWnews資料照）

哪些人是心因性猝死高危險群？





▲有吸菸習慣者是心因性猝死高危險族群之一。（圖／取自Unsplash）

心因性猝死可以預防嗎？該做什麼檢查？





▲醫師建議，健康檢查時可自費進行「心臟電腦斷層檢查鈣化指數」、「長天期的心電圖檢查」、「心臟超音波」。（示意圖／取自ingimage）

69歲名嘴張友驊因揭發陳水扁弊案、洪仲丘內幕，被封「爆料天王」，他3日晚間與妻子散步不慎跌倒、頭部重創，搶救多日後仍不幸在昨（11）日過世。據悉，張友驊死因疑似「心因性內科疾病」發作，造成心臟驟停昏倒釀禍。近年包含明金成、鳳梨哥哥簡義隆、小鬼黃鴻升、高以翔都死於心因性猝死，醫師提醒8類人要注意，進行3項檢查可預防。《壹蘋新聞網》先前報導，權威人士透露張友驊，整個人才失去意識倒下去撞擊頭部。之後張友驊被送進北醫加護病房進行低溫療法，以避免腦溢血等併發症，但搶救多日仍不幸離世。事實上，「心因性猝死」近年奪走不少明星、名人性命，包含明金成、鳳梨哥哥簡義隆、小鬼黃鴻升、高以翔與羅霈穎等人。台大名醫、臺灣高血壓學會名譽理事長王宗道曾受訪指出，國內調查顯示，心因性猝死機率約為萬分之5，表示每1萬人就有5人發生，以心肌梗塞為主，其次為過勞和壓力所導致的心律不整。啟新診所曾說明，全台每年有約2.3萬至4.6萬人死於心因性猝死，存活率只有5~10%。其實，猝死剛發生仍有機會救回，必須在幾分鐘內使用除顫器（AED），每過1分鐘，救活病人的機率就大幅遞減。心因性猝死除了先天基因缺陷造成的異常，年齡35歲以上，伴有下列症狀，都是潛在危險群，應提高警覺1.有吸菸習慣者2.肥胖者3.有心血管病史者4.曾經暈倒者5.出現微小心悸者6.家中曾有人猝死者7.長期在高度心理壓力下者8.長期過勞者新光醫院心臟內科醫師洪惠風曾受訪表示，他認為心臟問題引發猝死主要要防範3種心臟疾病，包含心肌梗塞、致命性心律不整及心臟結構異常，建議高危險族群應定期檢查，掌握身體狀況，提早預防。至於自費健檢項目，他建議至少做「心臟電腦斷層檢查鈣化指數」、「長天期的心電圖檢查」、「心臟超音波」，可以檢查出不同類型的心臟問題，提供有意自費檢查者參考。心肌梗塞主要是因為動脈硬化。建議運用電腦斷層檢查心血管的鈣化指數、頸動脈超音波、周邊血管阻力等檢測掌握血管硬化情形，另外電腦斷層血管攝影可確認血管阻塞程度。嚴重心律不整會猝死，往往讓人措不及防。心律不整一般可透過心電圖檢查，如果是偶發性心律不整，多透過24小時心電圖進行檢查。若是懷疑有其他合併症，則可能檢查運動心電圖、心臟超音波甚至心導管電氣生理學。國標舞女王、藝人劉真因主動脈瓣膜狹窄，接受心臟手術時併發心臟驟停，搶救35天後仍不幸離世。醫師指出，此類心臟結構異常，可透過心臟超音波以及其他影像檢查早期發現與治療。張友驊揭弊金句成絕響，他出生彰化溪湖，畢業於中國文化大學史學系，早年曾任自立報系經濟研究室兼軍事記者，也曾在陳水扁競選台北市議員時擔任助選員，但因揭發陳水扁司法案件，由阿扁謀士轉為反扁人士。據悉，張友驊在《新聞龍捲風》連續一個月報導洪仲丘案而被旺中集團加薪，更因月接50場通告、進帳25萬元。