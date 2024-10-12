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▲武藤彩香擁有混血兒般的外型，美貌相當凍齡。（圖／mutou_ayaka IG）

日本43歲AV女優武藤彩香（武藤あやか）擁有白皙的皮膚和立體的五官，外型神似混血兒的她，還有「川字」腹肌好身材，外型完全看不出真實年齡，令人稱羨。怎料近日武藤彩香自爆，自己梅毒檢測陽性，這樣的結果讓她超級崩潰，一度萌生引退的念頭。所幸最終又經過多家診所的測試，才確定她是「偽陽性」，沒有真的確診梅毒，停工2個月的武藤彩香也終於調整好心態，決定繼續投入工作中。武藤彩香日前在X發文，曝光AV女優的痛苦煩惱，她說自己因為梅毒檢測陽性，已經將近2個月時間沒有拍片。武藤彩香還原事情經過，她在8月29日、拍攝結束後5天到醫院進行例行的性病檢查，卻發現梅毒檢測呈現陽性，她訝異的說，自己除了工作夥伴外，完全沒跟其他人發生性關係，男優拍攝前也都會附上健康檢查結果，不懂為何會染上性病。後來武藤彩香又換另一家診所檢測，結果是陰性，但由於她內心很不安，又找了第3家機構檢測，結果竟又變成陽性了，反反覆覆的答案讓武藤彩香超級崩潰，甚至一度萌生引退的想法，大罵害她染上性病的人。醫師也勸武藤彩香如果真的染上性病要吃藥治療，但武藤彩香沒有出現任何症狀，後續又做了詳細檢查才知道，原來她是「偽陽性」，並非真的生病，這才讓她懸著的心放鬆下來。醫師表示每間機構檢查的方式都不太一樣，或許是因此才造成答案反覆落差。武藤彩香調整完心情後也表示，還是會持續做這行，但希望大家都好好保護自己。目前武藤彩香是和片商Madonna電擊專屬簽約，以1月出1片的方式合作，目前庫存量應該已經夠發到12月或明年1月，武藤彩香才有機會休息，至於未來會不會再繼續簽約，恐怕還要看後續談判的情況才能決定。