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NBA季前熱身賽沒有太多參考價值，這句話只說對一半。不管主力打上半場，邊緣人打第四節，二輪秀也很難取得足夠上場時間和表現空間，但比賽細節還是很多，可以看出一個球員潛能、實力、基本功和腦袋。上季因傷只打了11場例行賽湖人替補控球後衛Gabe Vincent季前熱身賽就有滿滿細節，今年開季非常健康，讓人對他刮目相看，湖人滿滿期待。Gabe Vincent是很容易被忽略角色球員，尤其是在湖人這樣一支球隊。季前熱身賽三場球打下來，Gabe Vincent數據是：對灰狼：15分鐘，6投4中（三分球4投2中），11分對太陽：11分鐘，4投2中（三分球2投1中），6分對公鹿：11分鐘，5投3中（三分球4投2中），8分場均出賽12.5分鐘，三分球10投5中，三分命中率5成，總計15投9中，投籃命中率6成。近乎完美表現和投籃水準！絕大多數人都不知道，一場比賽只能打11到15分鐘，角色不確定，球權更少，出賽時間零碎，大多數上場時間像田徑隊一樣跑來跑去，專注自己防守對位和各種補防，要打好這樣的比賽很不容易。每場比賽最多可能5-6次出手，大多數時間只有2-3次，即使大多數是空檔球出手，想要穩穩命中，打出狀況，贏得教練信心，這是籃球場上最困難工作。Gabe Vincent經過將近一個賽季休養，今年球季滿血歸來，他用最出色防守和團隊意識，展現精準投籃技藝和無球能力，隨時為湖人做出各種貢獻。而且他只是湖人第四持球點，也只能打替補從板凳出發，湖人兩個先發後衛D’Angelo Russell、Austin Reaves都卡在Gabe Vincent前面，湖人第一持球點LeBron James不會改變。這也是為什麼我一直認為湖人應該要交易D’Angelo Russell，換一個純射手或功能強大3D側翼（比如：籃網Dorian Finney-Smith這類型），把Gabe Vincent扶正打先發主控原因。D’Angelo Russell並不差，但連兩年季後賽「烙賽」表現和不會防守問題，永遠會是湖人輪換漏洞和季後賽痛腳。如果D’Angelo Russell還是不能修正心態，學會努力防守，學會打無球，努力打好功能性角色球員，湖人輪換+戰力還是會有罩門，D’Angelo Russell也很難在明年夏天拿到一分讓自己滿意合約。球員絕大多數是無法溝通更難接受現實，教練也很難說服球員自我調整，承認自己只是一個功能性角色球員，身為先發控球卻要打很多無球，還得認真專注投入防守。一旦手氣不好手風不順外線失靈，隨時有可能減少上場，甚至被拉下先發，季後賽還可能教練不敢派你上場。因為你也不擅長防守。這就是D’Angelo Russell過去兩年面臨的挑戰和困境，也是湖人沒有解開的結和無法預期的絆腳石。Gabe Vincent健康歸來是湖人陣容極大利多，不管D’Angelo Russell狀況、防守、無球有沒有改善，Gabe Vincent隨時可以上場提供湖人所有需要戰力元素，他還可以打無球+展現最佳防守對位+各種追防協防繞防。如果Gabe Vincent很健康，湖人會非常難纏，他是湖人板凳最重要X因子。