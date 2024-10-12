我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思在活動中，意外將中法建交「60週年」說成「40週年」，發現口誤後還慌神猶豫，連忙向主持人求助，重新調整狀態後才接著發言。（圖／趙露思微博）

▲趙露思主演古裝愛情喜劇《傳聞中的陳芊芊》後爆紅，卻頻頻傳出「文盲」爭議，日前宣傳主演的歷史劇《胡同》時，也發生過類似的狀況。（圖／八大電視）





中國女星趙露思在主演的古裝愛情喜劇《傳聞中的陳芊芊》中爆紅，俏皮可愛的模樣也成為影迷心中的「甜妹專業戶」，討喜的傻白甜形象讓她廣告、代言也接到手軟。不過昨（11）日時，擔任中法環境月活動公益大使的趙露思竟當著在場所有人的面，講錯中法建交時間，低級的口誤瞬間引起中國民眾的暴怒，忍不住痛批：「根本就是文盲！」今年25歲的新生代女演員趙露思，自從爆紅後一直是收視率保證，除了「陳芊芊」外，其他主演的《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》、《我，喜歡你》等多部作品都是紅極一時的「大爆熱播劇」。近日代表中國，接下中法環境月公益宣傳大使的趙露思也在昨日出席活動，不料在演講的過程中，她卻意外將中法建交「60週年」說成「40週年」，發現口誤後還慌神猶豫，連忙向主持人求助，重新調整狀態後才接著發言。該片段流出後引來廣大網友的痛罵，相當不解為何事先「不做功課」，明明是提早準備就能圓滿完成的活動，為何還會出現如此低級、丟臉的紕漏，紛紛湧入微博狠批：「絕望的文盲」、「出道之前能不能先讀書？」、「平常文盲就算了，怎連這種場合都不準備，」、「好沒說服力的公益大使」、「連臨場反應都這麼糟糕，真的丟人丟到法國了」其實此次「口誤」事件，是趙露思第二次因歷史問題被炎上，去年在宣傳主演的歷史劇《胡同》時，她就因搞錯時代背景而遭到砲轟，就連中國官方媒體都以《絕望的文盲》，諷刺趙露思沒文化，沒想到如今又因歷史文化問題而再度引起爭議，就連粉絲也忍不住直呼實在是太離譜。