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運價本週依舊持續走低，上海航交所昨（11）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），下跌72.51點至2062.57點，跌幅3.4%，呈現連7跌，不過跌幅卻呈現縮小。其中歐洲線跌幅最大，跌幅達9.33%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2040美元，較前期減少210美元，跌幅9.33%，是本週跌幅最大的航線；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2369美元，較前期減少172美元，跌幅6.77%；美西線每FEU（40呎櫃）為4730美元，較前期減少122美元、減幅2.51%；美東線每FEU（40呎櫃）為5554美元，較前期減少72美元，跌幅1.28%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價986美元，上漲24美元，漲幅2.49%；南美線（桑托斯）每箱運價6341美元、較前期減少98美元，跌幅1.52%；東南亞線（新加坡）每箱運價389美元、較前期減少7美元，跌幅1.77%。航商、貨攬業者表示，目前市場上船班變少有助支撐運價，主要受到航商季節性大幅減班，之前美東罷工稍微影響船舶回航時間，以及最近亞洲颱風頻仍，多個碼頭塞港嚴重，都導致後續需要跳港或空班回復船期壓力變大。不過，有業者透露，第四季進入傳統淡季，運價有下行壓力，COSCO等航商計劃在15日取消美國線特惠價，因為和現貨價格差距過大，正在傷腦筋如何反映合理價格；此外，已有航商通知歐洲線運價延續到月底，緊盯貨載狀況即時調整。市場認為，美東罷工雖然才短短三天，不過已經影響到船班回航的日期，原本船班就吃緊， 造成停班的數量增加，隨著供給減少，如果中國十一長假之後貨量回升，價格就有望止跌反彈。