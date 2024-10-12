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隨著秋風漸起，台中市多處街道與公園如同被施了魔法般，台灣欒樹紛紛換上金黃與橘紅的華麗「秋裝」，這場秋季限定的視覺饗宴，不僅為城市增添迷人景致，更象徵台中作為宜居城市的自然魅力。市府建設局邀請市民把握短暫的花期，在繁忙的日常中，走進這片秋日美景，欣賞台灣欒樹帶來的色彩奇觀。建設局長陳大田表示，這些自然美景不僅象徵台中宜居城市的魅力，還展示了市府多年來在城市綠化上的積極投入與用心經營。台中市的每一片綠地都體現了對市民的關懷與呵護，為人們提供舒適、健康的生活環境。陳大田說，透過種植多樣的本土植物，營造出四季各具特色的自然景觀，使市民能在不同的時節中發現新的美好。特別是在秋天，台灣欒樹的葉片從鮮豔的綠色漸變為金黃與橘紅，與藍天白雲交相輝映，形成獨特的四色層次。這樣的美景不僅是視覺享受，還讓市民在繁忙都市生活中找到與大自然的連結。宛如大自然為城市繪製的一幅絢麗畫作，吸引了眾多市民前來賞景，成為家庭聚會或朋友相聚的理想場所，讓大家在這美麗的秋季環境中，共享珍貴的時光。建設局表示，台灣欒樹作為台灣原生樹種之一，擁有極強的耐旱性與適應力，是城市綠化的重要一環。市府推薦一系列最佳賞樹熱點，包括麻園頭溪畔、潮洋溪畔、市政路及永春南路等街道，還有北屯區四張犁公園、廍子公園、南屯區豐樂雕塑公園、文心森林公園和潮洋公園等公園綠地，都是觀賞這場「秋季變裝秀」的絕佳去處。這些地點提供家人朋友一起野餐、聚會，沉浸在秋天的浪漫氛圍中，充分體驗台中的自然之美。