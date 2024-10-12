MLB教士強投達比修有登板前輕拍了球衣上的「PS」刺繡，並站上投手丘，投出一場經典之戰，總計先發6.2局，只被敲出3支安打，但最終仍無法帶領球隊晉級，而遭淘汰的苦澀，在達比修有的生涯中，似乎成了常態。

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教士隊老闆Peter Seidler在去年過世，達比修有非常不捨，還發文哀悼。賽前達比修有也定調此場比賽是為「Seidler而戰」，無奈事與願違，即使表現已接近完美，但教士仍遭到淘汰。

達比修有生涯在MLB「殊死戰」輸了就淘汰，贏球晉級的比賽中，已吞下4連敗，且所屬球隊5戰全敗，但攤開投球內容其實都不差，4場先發都至少投滿6局，且自責分在2分以內，只能說是球運欠佳。

▲MLB國聯分區系列賽G5，教士今日推派經驗豐富的達比修有出戰，雖然他繳出6.2局僅失2分的優質先發，無奈山本由伸表現更為出色，主投5局0失分，終場道奇就以2：0擊敗教士，闖進到國聯冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB國聯分區系列賽G5，教士今日推派經驗豐富的達比修有出戰，雖然他繳出6.2局僅失2分的優質先發，無奈山本由伸表現更為出色，主投5局0失分，終場道奇就以2：0擊敗教士，闖進到國聯冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）
達比修有超負運　殊死戰全敗

教士在失敗的2023年球季後，大膽決定將主砲交易至洋基，同時放走前Juan Soto強投Blake Snell，原本以為會進入一段黑暗期，但教士快速崛起，包括投手Dylan Cease、新人中外野手Jackson Merrill、傷癒復出的Fernando Tatis Jr.，但蛻變成球隊即戰力，當然也包括達比修有在季後賽優質的表現。

關鍵G5賽前，外界普遍看好教士能晉級，無奈球隊打線嚴重熄火，累計連24局0得分，連兩場遭完封，最終也只能俯首稱臣。

▲國聯分區系列賽洛杉磯道奇對決聖地牙哥教士G5，教士隊先發達比修有面對同胞強打大谷翔平，讓對方3打數無安打，還三振了2次，成功用速差、位置和球種擾亂打擊節奏，完美壓制。（圖／美聯社／達志影像）
▲國聯分區系列賽洛杉磯道奇對決聖地牙哥教士G5，教士隊先發達比修有面對同胞強打大谷翔平，讓對方3打數無安打，還三振了2次，成功用速差、位置和球種擾亂打擊節奏，完美壓制。（圖／美聯社／達志影像）
賽後達比修有靜靜地在更衣室的角落沉思，消化難過的情緒，即便他已經拚盡全力，但失敗終究還是來臨，也未能完成前老闆的遺志。

賽後美國媒體詢問達比修有為何要觸碰「PS」刺繡？達比修有僅簡短回應，「這是與Peter Seidler的約定，它承載了很多意義，也讓我的心與Peter更靠近一點。」

▲聖地牙哥教士隊老闆Peter Seidler在2023年去世，享年63歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖地牙哥教士隊老闆Peter Seidler在2023年去世，享年63歲。（圖／美聯社／達志影像）

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