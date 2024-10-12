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行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜昨與朝野黨團三長共進「和解飯」，國民黨團、民眾黨團事後批評，行政院未帶來任何方案。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（12）日透露，許多藍營立委私下說，希望盡快讓防災、治水預算進行審查；她強調，已有非常多的在野陣營立委不願意長時間的耗損、空轉下去。針對明年中央總預算卡關，吳思瑤受訪時表示，國家是大家的，面對總預算僵局，大家都應各退一步，如果只站在既設立場跟前提下，可能有的彈性就被限縮，當在野黨一再要求行政院依法行政，身為立委也該思考，立法修法也不能違背憲政體制。吳思瑤透露，這段時間一直接觸到不少藍營立委表達，不願看到僵局無解、總預算要趕快審查，尤其在風災過後，更多藍營立委私下表述，他們很想讓防災、治水預算進行審查。針對民眾黨立委黃國昌批評卓榮泰談原住民禁伐補償條例，不提覆議又不遵守意思為何？吳思瑤回應，卓提「於心不忍」當下，現場大家都停滯一段時間，可以感受到卓談論這段話，所展現人性的良善及溫暖的初衷，怎會被誤解為「仁慈的施捨」，完全前後顛倒錯置，而她也不理解無黨籍立委高金素梅從哪裡得知？哪個轉述者加油添醋？或是高金本身進行文字鬥爭？