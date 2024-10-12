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基隆市長謝國樑罷免投票案將於明（13）日登場，今（12）日接連有藍營大咖到基隆輔選車掃，晚間也將在安樂路麵粉廠舉辦「守護基隆，守護國會」造勢晚會。不過國民黨台北市議員柳采葳發現，罷樑簡訊竟全國廣發，質疑「這樣大規模的全台發送簡訊需要好大一筆錢，罷樑團體的錢從哪裡來？還有這些電話號碼又是從哪裡來？」柳采葳指出，投票前2天，罷樑團體大規模的發送罷樑簡訊，可說是全國廣發，不管是不是基隆人，台北人、新北人、花蓮人、台中人，全台各地通通都有人收到罷樑團體發送的簡訊，「這樣大規模的全台發送簡訊需要好大一筆錢，罷樑團體的錢從哪裡來？還有這些電話號碼又是從哪裡來？」柳采葳表示，雖不能確定罷樑簡訊實際到底發了多少封，但是依照這麼大規模的全台發送簡訊，不只違法募款還亂花錢，「而且罷樑團體哪來的電話號碼，是買的？還是民進黨有人給的？」若是花錢買的，又是另外一把大額費用，罷樑團體雖然利用非法管道募資到了七百多萬，但是依照他們大撒幣的花錢方式，恐怕還有許多不知道來源的資金在支持。柳采葳說，罷樑團體可以一個月花19萬買臉書廣告，砸大錢開演唱會，撒幣全國廣發罷樑簡訊，還有印製面紙文宣品，而且文宣品上還有民進黨徽，這也解釋了為什麼一個公民團體能有如此豐厚的財力，原來都是民進黨在背後支持，雖然民進黨不斷聲稱自己沒有介入，這種連三歲小孩都騙不過的謊話，真的不要再講出來讓人笑話了。柳采葳直言，不管是砸錢撒幣買廣告，又或者是不斷抹黑基隆市府還有謝國樑市長，都凸顯出罷樑團體急了，沒招了。罷樑團體已經被基隆民眾看破手腳，他們根本不是所謂的愛基隆，只是想要製造仇恨製造對立，來發動報復性罷免活動，「謝國樑盡市長之責，拿回市府資產何錯之有？有錯的是你們這群藉著罷免來進行政治報復的人。」