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▲台中市經發局人員到矽品精密參觀太陽光電設置情形。（圖／經發局提供）

因應我國即將邁入碳定價時代，台中市經發局推估首波徵收碳費對象，約有28家公司38廠，所需繳納碳費約為250萬至15億元不等，較國際費率偏高，將衝擊企業財務。經發局長張峯源表示，市府將扮演企業轉型最佳夥伴，提供輔導措施，協助企業在減碳經濟中取得先機。經發局指出，因應全球淨零碳排趨勢，環境部依據《氣候變遷因應法》發布「碳費收費辦法」及「自主減量計畫管理辦法」，並公告「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度三項配套子法，同步公布碳費徵收費率草案，代表國內將邁入碳定價時代。經發局長張峯源表示，依據「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」111年盤查結果，114年台中市首波徵收碳費對象，為年排放溫室氣體達2.5萬噸二氧化碳當量企業，推估收費對象概有28家公司（38廠），所需繳納碳費約250萬至15億元（台電公司台中發電廠）不等費用，其碳費價格相較國際費率偏高，將衝擊企業財務，加上基本工資、電費等成本同步調升，造成企業營運成本將上升。由於台中市為重要製造業基地，許多企業面臨碳費帶來的大挑戰。考量碳費開徵將造成中小企業內部碳盤查，以及第三方驗證相關的資源需求將會越來越迫切，市府已積極推動「企業ESG輔導團輔導計畫」、「台中市陽光A+競賽」、「企業先進智造學院」、「特定工廠產業淨零排放盤點計畫」等計畫及活動，並將於「台中市永續淨零自治條例」發布後，配合相關規範持續協助企業淨零轉型，以及積極鼓勵用電大戶建置再生能源等方式，降低企業溫室氣體排放量以減少碳費負擔。此外，市府將透過爭取中央碳費收入專款經費、介接經濟部輔導資源、辦理專家輔導及系列產業交流會等，深入瞭解業界需求，從而研擬淨零碳排產業規劃策略，將環境永續理念從企業產品擴展至整個供應鏈，成為推動企業永續經營發展的助力。經發局表示，市府將持續關注企業的需求，並與中央政府及產業公協會密切合作，共同打造一個低碳、永續的台中市。相信透過政府與企業的共同努力，台中市一定能成功輔導企業轉型，並在全球綠色經濟中佔有一席之地。